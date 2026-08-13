Feyenoord y la Real Sociedad han llegado a un acuerdo por Javi López. El lateral izquierdo llega cedido desde el conjunto vasco, que además ha aceptado una opción de compra.

López, de 24 años y 1,83 metros de altura, es un lateral izquierdo que tiene contrato con la Real Sociedad hasta mediados de 2030. La pasada temporada fue cedido al Real Oviedo, donde fue una pieza fija.

López ha disputado (hasta la fecha) 38 partidos con el primer equipo de la Real Sociedad, club con el que está bajo contrato desde 2024. El club pagó entonces 6,5 millones de euros para arrebatárselo al Deportivo Alavés.

La llegada de López no llega del todo por sorpresa. Varios medios españoles y Feyenoord Transfermarkt ya habían informado anteriormente del interés por el zurdo.

Feyenoord necesitaba con urgencia un nuevo lateral izquierdo, ya que Jordan Bos y Gijs Smal están lesionados. Por ello, el fichaje Mika Mármol tuvo que ocupar esa posición el pasado fin de semana contra el Sparta Rotterdam.

El entrenador del Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst, también puede contar para el puesto de lateral izquierdo con el canterano Tijme Wessels. Además, el defensor de diecinueve años renovará pronto su contrato hasta mediados de 2029, según Voetbal International.

El redactor de Voetbalzone, Wessel Antes escribió en julio un amplio artículo sobre Wessels, quien es elogiado sobre todo por sus cualidades futbolísticas y dejó una impresión de una calma glacial en la pretemporada del Feyenoord.