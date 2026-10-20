El alemán Jens Wissing, director técnico del Al-Ittihad, elogió a su delantero marroquí Youssef En-Nesyri, al considerar que le dio la razón durante el encuentro ante el Al-Ettifaq en la Roshn Saudi League.

El Al-Ittihad venció al Al-Ettifaq por 4-1 en el partido que los enfrentó la noche del martes, en el estadio de este último, en la décima jornada de la Roshn Saudi League.

Wissing declaró, en unas palabras durante la rueda de prensa posterior al partido, recogidas por el diario saudí "Asharq Al-Awsat": "Estoy contento con la victoria y con el gran resultado, con el número de goles y la variedad en las formas de marcarlos, especialmente después de nuestro traspié en los dos últimos partidos".

El Al-Ittihad había perdido sus dos últimos partidos: ante el Al-Hilal por 3-2 en la octava jornada de la Roshn League, y luego contra el Shabab Al-Ahli emiratí por 2-1 en la segunda jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de la AFC Elite.

Sobre las ocasiones desperdiciadas, Wissing dijo: "Estoy de acuerdo con eso, pero debemos mirar el lado positivo, ya que marcamos cuatro goles y llegamos mucho a la portería ante un equipo destacado y en su propio campo, y esto es sobre lo que debemos construir".

Y añadió: "Mis cambios fueron acertados, di entrada a Youssef En-Nesyri y marcó dos goles, después de entrar en sustitución de George, que ofreció un partido destacado, pero lo reemplacé por el cansancio".

El partido tuvo a Youssef En-Nesyri en el banquillo del Al-Ittihad desde el inicio, antes de participar como suplente en el minuto 72 del encuentro, cuando el equipo iba por delante con un 2-1.

Desde ese momento, el delantero marroquí acaparó todas las miradas, ya que marcó el tercer gol en el minuto 80, después de convertir un centro raso de Mohannad Al-Shanqiti al fondo de la red.

En-Nesyri sumó su segundo gol y el cuarto de su equipo en el minuto 85, después de convertir un balón centrado por Ahmed Al-Ghamdi al fondo de la red con un destacado remate de cabeza.

El delantero marroquí continuó brillando en la temporada actual, al lograr marcar en su cuarto partido consecutivo en la Roshn Saudi League.

En-Nesyri marcó un gol a la portería del Al-Feiha en la sexta jornada de la Roshn League, un doblete contra el Al-Faisaly en la séptima jornada y un gol en el clásico ante el Al-Hilal en la octava jornada, antes de su doblete ante el Al-Ettifaq.

De este modo, En-Nesyri se convirtió en el máximo goleador del Al-Ittihad en la temporada actual de la Roshn Saudi League con 7 goles, a dos de diferencia respecto al nigeriano George Ilenikhena y el neerlandés Steven Bergwijn.