Ferreira y Ovejero comandarán el ataque de Always Ready

David de La Torre definió el equipo que este sábado se medirá a Wilstermann, en el estadio Municipal, de El Alto.

El cuerpo técnico de Always Ready definió el once titular que jugará este sábado contra Wilstermann, en El Alto, en su estreno en condición de local en el torneo de la División Profesional del Fútbol Boliviano.

David de La Torre, director técnico del cuadro millonario, no anda con secretos y prácticamente ya tiene definido a los once jugadores que buscarán el primer triunfo de Always Ready frente a los rojos en el torneo boliviano.

La única novedad estará en la inclusión del defensor Jorge Cuéllar quien ya tiene los papeles en orden para jugar en el millonario. El zaguero acompañará en la línea defensiva al paraguayo-boliviano Nelson Cabrera.

También se confirmó la presencia en la dupla ofensiva del argentino Marcos Ovejero junto al uruguayo William Ferreira, ambos rindieron bien en el debut contra Sport Boys con el que igualaron 1-1 el pasado fin de semana.

Always Ready formará con: Raúl OIivares en el arco, Kevin Romay, Nelson Cabrera, Jorge Cuéllar y Gonzalo Moruco en la defensa; Alejandro Bejarano, Samuel Galindo, Martin Smedberg y el juvenil Fabián Rodríguez en el mediocampo, Marcos Ovejero y William Ferreira en la delantera.