Ferran Torres, delantero del Barcelona y de la selección de España, zanjó la polémica que le perseguía desde las celebraciones del título de la Copa del Mundo 2026 conquistado por su país, tras explicar el motivo por el que llevó la famosa gorra con el lema "Make Spain Great Again", que generó numerosas comparaciones con el eslogan del presidente estadounidense Donald Trump.

La aparición de Ferran Torres con la gorra roja durante las celebraciones de la selección de España en las calles de Madrid se convirtió en tema de conversación en los medios de comunicación y en las redes sociales, debido a su parecido con la gorra "Make America Great Again" asociada a la campaña de Trump.

La polémica llegó hasta la Casa Blanca, después de que la cuenta oficial de la Casa Blanca en la plataforma "X" republicara un vídeo del jugador español con la gorra puesta, acompañándolo del comentario: "Todo el mundo quiere formar parte de este movimiento", lo que aumentó la difusión mundial del episodio.

Durante una entrevista con la cadena estadounidense CNN, se preguntó a Ferran Torres si llevar la gorra encerraba un mensaje político o una burla hacia Trump, especialmente después de que la imagen generara una amplia polémica dentro y fuera de Estados Unidos.

El jugador del Barcelona respondió: "Fue un momento divertido y no tenía nada que ver con la política, porque, sinceramente, yo no entiendo de política".

Y añadió: "Simplemente estábamos contentos de ver a España volver a lo más alto y proclamarse campeona del mundo. Fue solo una forma de disfrutar de la celebración con mis amigos y mi familia, y no tenía ninguna relación con la política".



La aclaración de Ferran Torres llega días después de que volviera a generar polémica dentro del Barcelona, a raíz de sus declaraciones en las que abrió la puerta a una posible salida del club catalán, algo que provocó el malestar del director técnico Hansi Flick, quien sigue considerando al jugador uno de los elementos importantes de su proyecto para la nueva temporada.

Ferran había dicho en declaraciones a medios estadounidenses: "El Barcelona tiene que demostrar que me quiere, pueden venir a negociar y al final hablaremos de todo". Asimismo, aseguró que no sabe si continuará su trayectoria con el equipo, pese a estar vinculado por un contrato que se extiende hasta el verano de 2027.

Según el diario español "Marca", estas declaraciones no gustaron a Hansi Flick, a pesar de estar convencido del valor futbolístico del jugador, mientras que la directiva del Barcelona gestiona la situación con calma, ante el interés del Paris Saint-Germain por incorporarlo, sin haber presentado una oferta oficial hasta el momento.