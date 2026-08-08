Ferran Torres alcanza un acuerdo con un club grande y se acerca a su salida del FC Barcelona

La salida de Ferran Torres del FC Barcelona está un paso más cerca. El delantero de 26 años ha alcanzado un acuerdo personal con el Paris Saint-Germain para un traspaso, según informa Florian Plettenberg, de Sky Deutschland.

«Ferran Torres ha alcanzado un acuerdo con el Paris Saint-Germain», escribe Plettenberg. «Ese era ya el plan desde hace varios días. PSG y el FC Barcelona han iniciado ahora las conversaciones entre ellos».

La semana pasada, el experto en el mercado de fichajes Matteo Moretto ya informó de que el español está abierto al PSG. Además, el Barcelona tampoco parece querer retener a Ferran a cualquier precio, lo que facilita un traspaso.

El PSG lleva ya bastante tiempo tras Ferran, después de que las negociaciones para una renovación de su contrato en Barcelona, vigente hasta mediados de 2027, supuestamente «se hubieran estancado por completo». A mediados de julio, Sky Italia ya desveló que los franceses quieren hacer negocios con el Barcelona.

El Barcelona querrá, pese al hecho de que el contrato de Ferran expira en solo un año, beneficiarse del nuevo estatus del delantero. Gracias a su potente disparo en la prórroga, dio a España el título mundial a costa de Argentina (1-0).

Al PSG le vendría bien algo de savia nueva en la delantera tras las salidas de Gonçalo Ramos (AC Milan) y Lee Kang-in (Atlético de Madrid). Además, la salida de Bradley Barcola es casi segura y hay dudas en torno al nombre de Ibrahim Mbaye.

Además de Torres, los parisinos también quieren reforzarse con la estrella del Ajax Mika Godts. El extremo izquierdo está abierto al paso y ha alcanzado un acuerdo personal. Ahora, el PSG aún debe intentar llegar a un acuerdo con el Ajax.