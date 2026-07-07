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Feroz rivalidad entre Salah y Trezeguet por un logro especial

Argentina vs Egipto
Argentina
Egipto
World Cup
M. Salah
Trezeguet
Argentina
Egipto
EE. UU.

Las estrellas de la generación actual siguen inscribiendo sus nombres en los anales de la historia de los Faraones

Las estrellas de la actual selección egipcia hacen historia al clasificar para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Este martes Egipto se mide a Argentina en octavos, tras eliminar a Australia.

Según «Stats Foot», Mahmoud Hassan Trezeguet lidera a Egipto con 33 partidos en grandes torneos (Copa Africana y Mundial).

Hoy, Mohamed Salah, capitán de Egipto, sumó un partido más y empató a la leyenda Ahmed Hassan con 32 encuentros.

Bajo la dirección de Hossam Hassan, esta generación ha hecho historia al alcanzar por primera vez los octavos de final.

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