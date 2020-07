Fernando Meza: "Me gustaría volver a Colo Colo"

El central de 30 años, que se desempeña en la MLS, pronunció su deseo de regresar a Macul.

Fernando Meza jugó en durante una temporada hace tres años y una lesión le quitó la oportunidad de asentarse en el Cacique. Tras dos pasos en , el actual defensor de dejó en claro en Directv que le gustaría tener otra oportunidad.

"Me gustaría volver a Colo Colo. Es un equipo donde crecí y disfruté mucho", expresó el defensor argentino surgido de . Además, reveló que su salida no fue por decisión propia: "Me recuperé y ya había seis extranjeros. Hablé con Marcelo Espina y dijo que podía salir, y se dio lo de . Pero yo quería seguir".

Por último, el ex Albo se refirió a las salidas de dos referentes: "Esteban Paredes, Jaime Valdés y Jorge Valdivia son jugadores diferentes, de esos que ya no hay. Nosotros contábamos con tres de esa calidad en Colo Colo. Son jugadores que rinden. No me gustó que dejaran salir a Valdés y Valdivia".