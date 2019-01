Fernando Gamboa fue destituido en Nacional

La directiva de la Academia guaraní decidió despedir al entrenador argentino, tras la eliminación de la Copa Libertadores.

Nacional perdió sus tres primeros partidos del año y el flojo arranque de temporada le costó el puesto al DT Fernando Gamboa.

"Me comunicó el presidente que no seguía. No comparto pero se acepta", dijo un resignado Gamboa a la AM1080 de Asunción, tras enterarse de la decisión de los directivos del club tricolor de Barrio Obrero.

“Pensé que me quedaba muchos años aquí. Tengo ganas de seguir en Paraguay”, dijo el DT que asumió a finales de 2018.

"Gamboa es un gran trabajador, pero los resultados no se dieron", dijo a su vez el presidente Juan Carlos Galeano, a la AM970.

Como en ocasiones anteriores, el elegido para hacerse cargo del plantel es Hugo Caballero.