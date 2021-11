Fernando, en Goal: "Vamos a intentar que lo sevillistas estén felices el día del derbi"

Fernando Reges (Paraíso de Goiás, 1987) es considerado por muchos sevillistas uno de los mejores centrocampistas que se ha puesto la camiseta del Sevilla. El ex del Porto y el Manchester City sólo ha necesitado tres temporadas para ganarse el respeto y el cariño del Ramón Sánchez-Pizjuán.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram sobre el Sevilla FC y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

Motivos no le faltan, Fernando ya ha disputado 101 partidos en el Sevilla en poco más de dos años, ha sido una pieza clave para que el equipo de Julen Lopetegui se convierta en una referencia entre los grandes de LaLiga y ayudó a conquistar la sexta Europa League de la historia del club de Nervión. Dentro de esos 101 partidos se cuentan tres derbis ante el Real Betis, los tres acabaron con tres victorias sevilistas y este domingo quiere que siga su racha visitando el Benito Villamarín.

¿Cómo se encuentra antes del derbi?

"Físicamente y mentalmente estoy bien. Sabemos que es un partido bonito y estamos preparados".

¿Qué balance hace de estos tres años en Sevilla?

"Muy positivo. Nosotros sabemos que el objetivo del Sevilla es estar entre los cuatro primeros y hacer una buena campaña en la Copa del Rey, nosotros la hemos hecho y los dos años fueron muy buenos. Este año también queremos estar entre los cuatro primeros, sabemos que es muy complicado pero vamos a intentarlo".

¿Se imaginaba todo lo bueno que le ha pasado en Sevilla?

"No, no me lo esperaba. Intentas ser lo más positivo posible pero no esperaba estar dos años entre los cuatro primeros, ganar la Europa League. Trabajo para eso pero no esperaba que saliera tan bien como ha salido".

¿Les está pasando factura la presión en el grupo de Champions?

"Todos los equipos son competitivos y muy buenos. Entramos en los partidos bien y después nos relajamos un poco y eso fue lo que pasó en el último partido. Empezamos bien, nos relajamos un poco y encajamos un gol y después bajamos mucho. Tenemos que mantenernos arriba, saber que no vamos a marcar goles en cada ocasión y esperar nuestro momento porque son equipos muy fuertes y competitivos, todos los equipos tienen jugadores de calidad".

¿Cónfían aún en pasar el grupo?

"Si ganamos los dos partidos que quedan, estaremos en la próxima fase. Es difícil y complicado porque son equipos fuertes y generan dificultad defensivamente. Tenemos que prepararnos mentalmente y esperar nuestro momento para atacar y hacer daño a estos equipos".

Muchos aficionados dicen que es de los mejores centrocampistas que ha jugado en el Sevilla, ¿siente el cariño de la gente?

"Sí, la verdad que la gente me trata de una manera muy buena. Estoy muy contento e intento hacerlo lo mejor posible dentro del campo. A veces no lo consigo pero intento dar mi máximo en todos los partidos. Cuando miro a la grada, sé que estoy representando a la afición dentro del campo".

¿Qué significa estar entre los mejores centrocampistas de LaLiga?

"Significa mucho. A los 34 años, estar en una Liga como la española, una de las más fuertes del mundo y compitiendo con jugadores que son ídolos, que son de altísimo nivel como Busquets o Casemiro. Los admiro porque son jugadores que lograron cosas importantísimas y estoy muy contento de estar aquí y hacer lo que estoy haciendo en LaLiga".

En LaLiga ya se han colocado ahí arriba, ¿qué objetivo se marcan?

"Nosotros tenemos que ir partido a partido. Es muy complicado competir con Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona. Son equipos que tienen otro presupuesto y jugadores con mucha calidad, nosotros también tenemos jugadores con calidad. Tenemos que ir partido a partido, intentar lograr nuestro objetivo lo más rápido posible y después si podemos hacer algo más, lo intentaremos pero el objetivo es entrar entre los cuatro primeros".

El gol anulado en Mallorca los habría puesto casi líderes, ¿le dio con la mano?

"Sí, me roza un poquito. El balón roza muy poco y pensé que no se iba a ver. La verdad que con el VAR es muy complicado y se ve todo e infelizmente no logramos la victoria".

Le dio de forma involuntaria y quedó a interpretación del árbitro, ¿cree que a veces el VAR desvirtúa el fútbol?

"Creo que es bueno porque da justicia dentro del campo. Si es contra nosotros, roza un poco en la mano y el árbitro no lo ve, me enfadaría. Si marco quiero que sea gol pero creo que el VAR es bueno para dar un poco de justicia dentro del partido".

¿Cómo afrontan el derbi?

"Es un partido especial para la afición y la ciudad, nosotros lo sabemos. He estado aquí dos años y sé la importancia que la afición da a este partido. Es un partido muy complicado. El Betis viene de hacer buenos partidos, jugando muy bien, juega en su casa y claramente es favorito pero vamos a intentar hacer un partidazo y salir de allí con la victoria".

Ha ganado los tres derbis que jugó, ¿qué recuerdo tiene?

"Los derbis son siempre distintos. Son partidos en los que entramos con otra mentalidad y concentración. Esperamos hacer un partidazo como hemos hecho todos los derbis que yo jugué. Va a ser dificíl porque va ser con la afición del Betis, que hace también la diferencia pero vamos a intentar salir de ahí con la victoria y mantenerme sin perder un derbi".

¿Cómo juega tan tranquilo en partidos como el derbi?

"Dentro del campo te tienes que quitar los problemas que tienes fuera. Es muy importante estar 100% dentro del partido. Es muy importante que vean cómo te sientes cuando tu compañero te mira y tengo que pasarles confianza para que también puedan hacer un buen partido y no sólo yo".

¿Cómo se tapa a Fekir o Canales?

"Son jugadores de mucha calidad, jugadores que pueden hacer daño en cualquier momento, vamos a estudiarlo de la mejor forma posible. Esperamos que no tengan un día a tope porque si no es muy complicado pararlos pero espero que yo también esté en un buen día y hagamos un partidazo para ganar. Es muy complicado si están bien, es difícil pararles".

¿Quién le preocupa más?

"Los dos tienen mucha calidad y son diferentes en la forma que tienen de estar en el campo. Fekir es un poco más ofensivo, intenta regatear más y es más explosivo. Canales viene a buscar el balón y lo pone donde quiere. Son jugadores distintos dentro del campo y que te pueden hacer daño".

Ya trabajó con Pellegrini en el City e imagino que no le sorprende el nivel que está dando el Betis con él.

"Pellegrini es un entrenador que le gusta que sus equipos tengan el balón, que jueguen bien de lado a lado y presionen bien a sus adversarios. No me extraña porque trabajé dos años con él, sé la calidad y la mentalidad que tiene y lo buena persona que es".

¿Le ha dado alguna clave a Lopetegui sobre Pellegrini?

"No porque hoy en día los entrenadores lo saben y lo estudian todo. Cuando nos estaba contando, miraba y me quedaba diciendo: "realmente sabe todo, pormenores y detalles". Los entrenadores lo saben ya todo".

Ha jugado el derbi de Mánchester o el de Estambul, ¿qué hace distinto al de Sevilla?

"Es distinto porque aquí son familias, es un hermano sevilista y otro bético. Eso es raro. Vas a otras ciudades y quien es del Porto es del Porto y el que es del Benfica es del Benfica, es distinto y están lejos. Aquí es todo más cercano y está dentro de las casas. Por la calle me dicen que ganemos por favor, que los béticos son muy pesados. Vamos a intentar que lo sevillistas estén felices el día del derbi".

Van a tener a la afición en contra pero imagino que lo prefieren a jugar en un estadio vacío.

El artículo sigue a continuación

"Claro. Cuando estás en un estadio y sientes a la afición es todo. La afición es el protagonista principal de lo que sentimos dentro del campo y si no tenemos afición, el fútbol termina. El entrenamiento es una cosa pero dentro del estadio en un partido es totalmente distinto".

Acaba contrato pero ya ha manifestado que le gustaría seguir, ¿cómo vive esta situación?

"Lo vivo bien, tengo 34 años, ya he pasado muchas veces por esto. Sé que el club está trabajando para hacer lo mejor para ellos y mi representante trabaja para hacer lo mejor para mí. Pienso que en poco tiempo estará todo solucionado y esperamos que sea lo más rápido posible. Hablamos muchas veces con Monchi y dice que el club está intentando encontrar la mejor manera para llegar a un acuerdo lo más rápido posible".