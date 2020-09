Fernàndez Alà: "Hay que volver hacer grande al Barcelona"

El pre candidato a la presidencia celebra el progreso de la moción de censura y se presenta como candidato anti-establishment en una entrevista a Goal

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Lluís Fernàndez Alà ( , 1967) quiere dar la sorpresa en las elecciones del Barcelona, sean cuando sean. Asegura liderar una pre candidatura muy distinta a las demás, alejada de lo que él llama "el establishment" y pensada para devolver al club la grandeza que ha perdido, según considera, con un Bartomeu al que, con o sin moción de censura, le queda cada vez menos en la silla noble del Camp Nou.

¿Habrá elecciones en diciembre o serán en marzo?

"Dependerá de la moción de censura. Esperamos que prospere y ya dijimos que era necesaria porque Bartomeu y su junta no dimiten. Es increíble que se estén consiguiendo firmas en plena pandemia y sin partidos de por medio. Ojalá puedan ser en diciembre, nosotros estamos preparados".

¿Dudó mucho a la hora de brindar su apoyo a la moción de censura promovida por Jordi Farré?

"La moción es de los grupos de opinión y esperamos que todo sea muy claro y transparente para que ningún candidato se ponga la medalla. Farré fue un día al campo para salir en la foto pero hay gente que lleva mucho tiempo preparando la moción y ayudando".

¿Por qué es necesaria esta moción de censura transversal?

"Hace falta un cambio, frescura y renovación, y lo necesita ya. De lo contrario se van tomando decisiones que pueden perjudicar a la nueva junta entrante; hay que ganar tiempo".

"A Bartomeu le ha faltado un plan y le han sobrado goles ante el Bayern"

¿Qué le ha faltado y qué le ha sobrado al proyecto de Bartomeu?

"Le ha faltado un plan y una buena gestión, va improvisando y eso no se puede hacer en el Barcelona. Tenemos ideas muy claras para volver a hacer grande al Barcelona pero el próximo presidente se encontrará una plantilla envejecida y que no se ha renovado, se ha gastado mucho dinero y no está dando resultado. Bartomeu dilapidó una herencia maravillosa, no es lo mismo entrar ahora que en 2015, con un equipo preparado para ganar el triplete, para ir yendo a menos cada año. Ahora es muy difícil tras el 2-8. Lo que le ha sobrado a Bartomeu son muchos goles en contra pero ha fichado caro y mal, ha dado muchos bandazos".

De su proyecto se conocen todavía pocos detalles. ¿En qué se basa?

"Entramos porque hace falta una renovación y no me refiero sólo a Bartomeu pues el Barcelona no puede estar en manos del establishment y somos la única candidatura renovadora para regresar a la esencia y volver a vibrar. Hay que mejorar la gestión económica y evitar convertirnos en Sociedad Anónima y tenemos que recuperar el respeto en estamentos como la UEFA y la FIFA, sin olvidar la Masia y que debemos contar con los mejores futbolistas del mundo".

Usted no se apoya en grandes nombres, sin embargo.

"La semana que viene daremos el nombre del secretario técnico pero para el banquillo contamos con Francesc García Pimienta, del filial. En este país tenemos que confiar un poco más en nosotros mismos, un poco como hacen en el Bayern. Nadie conocía a Hansi Flick pero ellos sabían que era bueno. Estamos convencidos de que Pimi puede ser el nuevo Guardiola".

"Nos fijamos en el Bayern y confiamos en Garcia Pimienta, nadie conocía a Hansi Flick pero ellos sabían que era bueno; Pimi puede ser el nuevo Guardiola"

¿Es posible pensar en que su precandidatura pueda asociarse a otras, igual que ha sucedido con la moción de censura?

"No es la intención. Tenemos una candidatura muy sólida y nos hemos sorprendido por la aceptación del socio, somos como una mancha de aceite que se va expandiendo y estamos convencidos de ganar las elecciones. Primero daremos la sorpresa pasando el corte y convirtiéndonos en candidatura. Queremos acabar con los ismos y las peleas internas, con la judicialización del club. Me molesta cuando nos desprestigian de otras candidaturas porque al final todos somos barcelonistas. Escucharemos a todo el mundo porque no les vemos como enemigos pero quien quiera venir con nosotros no puede venir del establishment y tendrá que sumar".

Hablemos del caso Messi, ¿es posible reconducir la situación?

"Hablamos con su entorno, le pedimos que recapacitara y lo hizo, por las circunstancias que sean. Es bueno que siga pero habrá jugadores que han sido mitos del barcelonismo que deberán entender dar un paso al lado pero Messi es como Federer en el tenis, puede jugar al máximo nivel muchos años más. Este año se ha mantenido pero no queremos que sea por obligación sino porque está ilusionado. En abril habrá un nuevo presidente que le podrá enseñar un nuevo proyecto y convencerle, que es lo que quiere todo el barcelonismo pero ahora no hay ninguna clase de proyecto. Messi debe seguir liderando este cambio y si considera que el ciclo se ha acabado tiene que irse por la puerta grande, con una estatua junto a las de Kubala y Cruyff".

"Es bueno que Messi siga y si no se le puede convencer para que renueve deber irse por la puerta grande, con una estatua junto a las de Kubala y Cruyff"

¿Cómo hubiera gestionado usted que el mejor quiera irse aunque sea dando un portazo?

"Improvisando no, por supuesto. Habría que haber hablado con él. Quizá Messi se equivocó con el burofax pero debe tener en cuenta que el Barcelona no es Bartomeu, el club es muy grande y debe tener un respeto por los socios y lo ha tenido, como demostró con sus declaraciones. Había que hablar mucho con él y no hacerlo todo a través de la prensa sin coger el toro por los cuernos".

Messi se queda pero a regañadientes mientras pesos pesados como Rakitic y Vidal se van, puede que también lo haga Luis Suárez. ¿Cree que se podrá armar un equipo competitivo teniendo en cuenta que la caja está vacía y no se espera ninguna gran venta?

El artículo sigue a continuación

"Hay mecanismos para hacerlo pero no se puede dilapidar el dinero. Los jugadores que marcan la diferencia se han hecho mayores y los nuevos no acaban de encajar. Hay que hacer un estudio económico al respecto, no me gusta decir sandeces para conseguir votos y no sé exactamente cuál es la situación financiera, intuyo que es grave pero hay que tener paciencia porque hay mimbres con De Jong, Ansu o Riqui para que sean el corazón del nuevo Barcelona. Es hora de acertar con los fichajes y para eso hace falta un secretario técnico muy bueno".

¿Dónde ve al equipo dentro de un año?

"Lo veo con nosotros en la presidencia, renovando al equipo y volviendo a ser grandes. Hay que hacer un compliance deportivo muy potente a todos los niveles para volver a ser el club de los valores y del socio, con peso en las instituciones y el respeto del mundo entero, con una plantilla equilibrada para volver a aspirar a todo".