Fermín López, centrocampista del Barcelona, lanzó unas declaraciones llamativas antes del enfrentamiento ante el Real Madrid en el Clásico, tras señalar a los elementos más peligrosos del conjunto merengue y revelar al jugador que preferiría apartar del partido. Además, dio a conocer su elección sobre el ganador del Balón de Oro, mostrando su apoyo a su joven compañero Lamine Yamal.

Fermín habló, durante una entrevista con la cadena "RTVE", sobre el esperado enfrentamiento, subrayando que las condiciones en las que ambos equipos llegan al partido no representan el factor decisivo, dado que los dos cuentan con grandes recursos y la necesidad de que cada uno se centre en su rendimiento y en los detalles del encuentro.

El jugador del Barcelona dijo: "No importa cómo llega cada equipo al partido, porque somos dos grandes equipos, y debemos centrarnos en nuestro juego y cuidar los detalles. Esperamos ganar".

Fermín abordó las principales armas del Real Madrid, refiriéndose al papel que desempeña el portero belga Thibaut Courtois a la hora de decidir los partidos, junto al peligro ofensivo que representa el francés Kylian Mbappé, explicando que elegiría apartar a ambos jugadores a la vez si tuviera la oportunidad.

Y añadió: "Courtois le ha dado muchos puntos a su equipo y para muchos balones, y Mbappé marca la diferencia en el partido. Si fuera posible, los apartaría a los dos, pero debemos controlar a todos los jugadores del Real Madrid como equipo".

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Fermín responde a las declaraciones de Mourinho

El jugador del Barcelona se refirió a las declaraciones de José Mourinho sobre el ambiente del Clásico, asegurando que su equipo no desea entrar en la polémica relacionada con el arbitraje y prefiere centrarse en su rendimiento dentro del campo.

Fermín dijo: "Nosotros no entramos en la polémica sobre los árbitros. Hacemos las cosas bien y cumplimos con los valores que representa el Barcelona. Debemos seguir nuestro propio camino, y si ellos quieren entrar en ese debate, bien está para ellos que alimenten la polémica. Su discurso es cansino, y sobre el terreno de juego mostramos el nivel que tenemos".

Fermín habla sobre su regreso de la lesión

El centrocampista español habló sobre su estado físico tras recuperarse de la lesión, afirmando que está totalmente listo para volver a participar y elogiando la confianza que le brinda el entrenador Hansi Flick, que le ayuda a dar lo mejor de sí y a seguir progresando dentro del equipo.

Explicó: "Ya me he recuperado de la lesión y estoy listo al 100%. Hansi me otorga un lugar destacado y una gran confianza, he vuelto en buena forma de la lesión y debo seguir trabajando de esta manera para ayudar al equipo".

Lamine Yamal, su elección para el Balón de Oro

En lo relativo al premio del Balón de Oro, Fermín no dudó en elegir a su compañero Lamine Yamal, al considerarlo el mejor, en una nueva muestra de su apoyo a la joven estrella que representa uno de los nombres más destacados en las filas del Barcelona.

Fermín dijo con claridad: "Lamine Yamal, porque es el mejor".