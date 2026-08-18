Fermín López, la estrella del Barcelona, abrió su corazón pocos días antes del inicio oficial de la temporada del conjunto blaugrana, para hablar de los grandes cambios en los dorsales del equipo y de su cálida bienvenida al recién llegado desde el Manchester City, Rodri.

El conjunto catalán se prepara para arrancar su camino en la Liga con un duelo ante el Elche en el estadio Martínez Valero el próximo domingo a las nueve y media de la noche, un partido que verá el debut oficial de los nuevos fichajes Jordan, Adiemi y Bisio, además de Rodri y Cancelo.

Está previsto que Rodri, ganador del Balón de Oro, vista el dorsal número 16 que pertenecía a Fermín, quien a su vez pasará a lucir el dorsal número 7, vacante tras la marcha de Ferran Torres.

Sobre ello, la estrella andaluza declaró, en una entrevista sincera con el diario "Diari Ara": "El número 7 es un número que siempre me gustó y que han lucido grandes figuras en la historia del club, y cuando quedó vacante lo pedí y estoy contento con él. Sentí algo de tristeza al ceder el número 16 porque lo quise mucho durante mis temporadas con el primer equipo, pero estoy convencido de que quedará en buenas manos".

Fermín no escatimó elogios hacia Rodri, al describirlo como el mejor pivote del mundo: "Es un gran jugador, ganador del Balón de Oro y campeón del mundo, jugué con él en la selección y es el mejor en su posición, nos va a aportar mucho".

López abordó el caso de Julián Álvarez, primer objetivo del entrenador Hansi Flick y del director deportivo Deco, pese a la firmeza del Atlético de Madrid en no vendérselo al Barcelona, al afirmar: "Le admiro mucho, es un jugador extraordinario, pero al final es un jugador del Atlético, y con nuestro estilo creo que encajaría a la perfección".

Cerró sus declaraciones con un mensaje de despedida a su excompañero Ferran Torres, traspasado al Paris Saint-Germain por 50 millones de euros: "Son decisiones personales y no tengo toda la información, pero fue un compañero magnífico y le deseo toda la suerte, le escribí un mensaje de despedida, tomó su decisión por sí mismo y estoy feliz por su felicidad".