Fermín López, estrella del Barcelona, aseguró que el duelo ante el Atlético de Madrid no fue nada fácil, señalando que su equipo afrontó grandes dificultades durante la primera mitad, pero logró reaccionar y alcanzar una valiosa victoria.

Fermín López marcó dos goles para liderar la remontada del Barcelona sobre el Atlético de Madrid (2-1), la noche del domingo, en el estadio Metropolitano, en la jornada 12 de LaLiga.

El Atlético de Madrid se había adelantado en el marcador mediante Giuliano Simeone en el minuto 10, y desperdició numerosas ocasiones durante la primera mitad, antes de que Fermín López consiguiera anotar el gol del empate en el minuto 45, para después añadir el gol de la victoria en la segunda mitad, de modo que el Barcelona reforzó el liderato de LaLiga con 33 puntos.

Fermín López señaló, en sus declaraciones tras el partido, que el duelo ante el Atlético de Madrid fue muy complicado, indicando: "El año pasado nos ganaron en la Copa y en la Champions League, y éramos conscientes de que era un duelo complicado, y la primera mitad fue difícil, pero logramos conseguir la remontada".

El jugador del Barcelona habló sobre el impacto de su primer gol en el desarrollo del partido, explicando que el equipo no mostró la fluidez necesaria durante la primera mitad, pero se sintió más cómodo tras lograr el empate, lo que ayudó a sus compañeros a completar la reacción.

López dijo, según recogió la cadena "beIN Sports": "No jugamos con la fluidez necesaria en la primera mitad, pero después de marcar el gol jugamos con mayor tranquilidad y logramos la victoria".

Sobre el gran entendimiento entre él y Lamine Yamal, quien le dio la asistencia del gol de la victoria, Fermín señaló que la compenetración entre ambos ayudó a ejecutar la jugada de forma perfecta, añadiendo: "Nos conocemos muy bien, y su pase fue como medio gol".

Fermín López también reveló un gesto humano que tuvo tras el partido hacia un aficionado del Barcelona, después de advertir la presencia de una pancarta con su nombre en las gradas, por lo que decidió regalarle su camiseta en agradecimiento por su apoyo.

En otra entrevista, López dijo: "Creo que todo el equipo hizo un gran partido en defensa y en ataque, estoy contento con los dos goles y con el liderato antes del inicio del parón internacional".

Y continuó sus declaraciones: "Vinimos al partido a por los tres puntos y, tras el primer gol del Atlético, intentamos recuperarnos y recobrar la confianza, y después hicimos una segunda mitad mejor".

Al ser preguntado, después de la victoria del Real Madrid en el partido contra el Valencia ayer, por el hecho de que no había margen para que el Barcelona cediera, la estrella del Barcelona aclaró: "Sí, es cierto, pero nos centramos en nosotros mismos, ganar aquí eleva la moral del equipo".

Sobre el secreto del cambio en el rendimiento del Barça en la segunda mitad en comparación con la primera, reveló: "Intentamos ajustar algunas cosas en la presión e hicimos una segunda mitad estupenda".

Y sobre si el resultado fue justo, López concluyó sus declaraciones diciendo: "Sí, el resultado es justo, tuvimos numerosas ocasiones en la primera mitad y ellos también, pero nosotros controlamos toda la segunda mitad, por lo que merecemos la victoria".