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La joven promesa del Barcelona Fermin Lopez ha asestado un duro golpe al Manchester United al rechazar públicamente sus propuestas y optar por quedarse a largo plazo en el Camp Nou. El centrocampista de 23 años se ha convertido en uno de los principales objetivos del club de la Premier League tras una serie de actuaciones sensacionales en LaLiga.

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El Manchester United se interesa por Fermin

El Manchester United ha intensificado su búsqueda de refuerzos para el centro del campo y, según las informaciones, Fermin ha pasado a encabezar su lista de objetivos. El club inglés lleva tiempo interesado en el internacional español, cuya versatilidad y capacidad goleadora desde el centro del campo lo han convertido en uno de los jóvenes talentos más prometedores del fútbol europeo. Con la intención de reconstruir su plantilla, el equipo de la Premier League había señalado al jugador formado en La Masia como uno de sus principales objetivos para los próximos mercados de fichajes.

Sin embargo, el Manchester United afronta una tarea enorme para sacar al jugador de Cataluña. Pese al atractivo de Old Trafford y al poderío económico de la Premier League, Fermin no ha mostrado ningún interés en marcharse al extranjero. Su cotización no ha hecho más que crecer tras una actuación dominante contra el Alaves, en la que volvió a demostrar por qué se le considera indispensable para el proyecto deportivo que actualmente lidera el club catalán.

Fermin quiere seguir en el Barcelona

Preguntado por las especulaciones sobre un posible fichaje por un club de la Premier League, Fermin descartó rápidamente cualquier posibilidad de salida. Tras una actuación que le valió el premio al mejor jugador del partido, el centrocampista dejó claro que quiere seguir en el Barcelona. Su postura firme probablemente obligará al Manchester United a buscar otras opciones para reforzar el centro del campo.

«No presto atención a este tipo de noticias. Quiero estar en el Barça el mayor tiempo posible y espero acabar mi carrera en este club», afirmó con rotundidad, según recoge Mundo Deportivo.

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Fermin brilla en el centro del campo

Las especulaciones sobre su futuro llegan después de una actuación individual dominante de Fermin en la contundente victoria del Barcelona sobre el Alaves. El jugador de 23 años fue el artífice del triunfo, con un gol espectacular y dos asistencias a Raphinha que permitieron asegurar los tres puntos. Su influencia en el campo fue tal que recibió sin discusión el premio al mejor jugador del partido, lo que reforzó aún más la confianza de Hansi Flick en sus cualidades.

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Al valorar la actuación del equipo, el centrocampista dio a entender que la plantilla había superado un periodo difícil para recuperar su mejor nivel. «Hemos hecho un buen partido, nos hemos reencontrado, hemos conseguido recuperar nuestra identidad y nuestro verdadero nivel, y ahora debemos seguir jugando así», explicó.

Las exigencias tácticas de Flick y el cansancio de la plantilla

Pese a su papel protagonista, Fermin admitió que la intensidad del sistema de Flick empieza a pasarle factura físicamente. En la recta final del encuentro contra el Alaves, el centrocampista estaba visiblemente agotado, pero se le pidió que aguantara pese al cansancio para mantener la estructura del equipo. Este planteamiento de alta intensidad se ha convertido en una seña de identidad del juego del Barcelona esta temporada y exige el máximo esfuerzo a todos los jugadores durante los 90 minutos.

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Al contar una conversación con Flick junto a la banda, Fermin reveló las instrucciones que recibió cuando le faltaba el aire. «Flick me dijo, aunque sabía que estaba muerto, que iba a cambiar a De Jong y que aguantara un poco y estuviera más tranquilo», explicó.