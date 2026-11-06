Antes de la esperada cumbre ante el Atlético de Madrid, Fermín López, centrocampista estrella del Barcelona, lanzó un mensaje claro y sin concesiones: el Atlético nos hizo mucho daño, y ahora debemos controlar hasta el más mínimo detalle, jugar a nuestro estilo y ganar allí para terminar la temporada en lo más alto.

Fermín López (23 años) llegó a su partido número 150 con el Barcelona el pasado martes ante el Aston Villa (3-0) en la Liga de Campeones, una de las citas más importantes de la temporada, y ahora llega el momento de enfrentarse al Atlético de Madrid, en un intento de tomarse la revancha de la temporada pasada. Este será su partido número 100 en LaLiga.

En una entrevista con el diario "Mundo Deportivo", que se publicará íntegra el sábado en sus versiones digital e impresa, el jugador del estadio de Campillo y sus compañeros anhelan la revancha.

No es un partido cualquiera

Preguntado por el partido del domingo contra el Atlético de Madrid, que el año pasado los eliminó de la Copa del Rey tras adelantarse por 4-0 en la primera parte, y también de la Liga de Campeones, y si realmente esperan con ganas este encuentro, Fermín dijo: "No estamos demasiado motivados. Al final, es un partido más, pero sabemos que es importante, porque nos derrotaron la temporada pasada y nos eliminaron en dos ocasiones".

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Y añadió: "Sabemos que son un gran equipo y nos van a poner el partido muy difícil. Tenemos que controlar todos los detalles, jugar a nuestro estilo habitual y ojalá podamos ganar allí, porque esa victoria sería muy importante para clasificarnos en el primer puesto".

La lección de la temporada pasada

Sobre las lecciones aprendidas, y si repasaron las jugadas en las que el Atlético logró en repetidas ocasiones romper su defensa, afirmó: "Cada equipo tiene su propio estilo, y el año pasado consiguieron entender hasta cierto punto nuestro estilo y nos hicieron mucho daño".

Y señaló: "Creo que este año estamos haciendo un buen trabajo, especialmente en el último partido (Aston Villa), donde la defensa estuvo excelente. Son cosas que podemos mejorar, pero puede que no estemos en nuestro mejor momento y eso nos afectará; aun así intentamos controlar lo máximo posible, tanto la presión de los delanteros como la de los defensas, y nos esforzamos al máximo por controlar todo lo que nos pide el entrenador para reducir sus puntos fuertes y jugar a nuestro estilo".

El recuerdo del labio partido

En su última visita al estadio Metropolitano, Fermín se marchó con el labio partido y no pudo terminar el partido. Al ser preguntado si ese fue uno de los momentos más difíciles de su trayectoria con el Barcelona, sobre todo cuando estaba a punto de alcanzar las semifinales de la Liga de Campeones y luego se vio obligado a retirarse, respondió: "Sí, junto al partido ante el Inter, ese partido también fue difícil, entre el dolor de la lesión, que requirió puntos de sutura y fue muy dolorosa, y especialmente porque quedamos eliminados del torneo".

Y continuó: "Lo que más me dolía era eso, y pensar que si aquel balón hubiera entrado en la portería (tu disparo que golpeó a Musso), quizá el partido habría sido diferente. Empiezas a pensar en muchas cosas, no fue un buen momento, pero de todo se aprende".