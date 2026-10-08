Sir Alex Ferguson, el legendario entrenador del Manchester United, reveló que no decidió abandonar su club hasta después de que su esposa Cathy perdiera a su hermana.

El técnico escocés afirmó que lloró en su despacho después de comunicar a sus jugadores y empleados que dejaría el club tras 27 años, en 2013.

Ferguson, que ahora tiene 84 años, conquistó su decimotercer y último título de la Premier League en el mes de mayo para poner fin a su brillante carrera como entrenador con el Manchester United.

Cathy, a quien Ferguson describió como su pilar fundamental, vivió hasta los 84 años, pero falleció en octubre de 2023.

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Ferguson explicó en su nuevo libro "Los partidos de mi vida": "No pensaba en retirarme hasta octubre de 2012, cuando falleció Bridget, la hermana de Cathy".

Y continuó, según recogió el diario inglés "Daily Mail": "En apariencia, y para los aficionados, estoy seguro de que no había motivo de preocupación. Gozaba de buena salud".

Y añadió: "Intentaba mantenerme en forma física. Sentía que tenía mucha energía, aunque cuando sufría un dolor en la cadera a veces pensaba que nunca querría que nadie me viera en la banda apoyado en un bastón. Disfrutaba del club y del fútbol, pero la muerte de Bridget lo cambió todo".

Y prosiguió: "Fue un golpe muy duro para Cathy, porque Bridget era una parte inseparable de su vida. Las unía la relación más fuerte que he visto entre hermanos. Salvo Cathy y nuestros hijos, nadie conocía mi decisión hasta que David Gill (exdirector ejecutivo del Manchester United) vino a verme un domingo por la tarde de febrero y me dijo que él también había decidido retirarse".

Y continuó: "Logré controlar mis emociones mientras comunicaba la noticia al cuerpo técnico, a los jugadores y a todos los trabajadores de Carrington. No lo asimilé hasta que volví al despacho y cerré la puerta".

Y concluyó sus declaraciones: "Me senté en mi escritorio y lloré. Supe entonces que todo había terminado. No llevaría a este equipo a Wembley ni a partidos europeos, y no enviaría a un equipo a ganar una copa o una liga. Después de secarme las lágrimas, pensé que era mejor marcharme rápido antes de que se difundiera la noticia".







