Ferencvaros vs. Rangers, Europa League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Rangers estarán desesperados por su primera victoria en la Europa League esta temporada cuando se enfrenten a Ferencvaros en el Groupama Arena el jueves.

Los Gers, aunque afectados por lesiones, solo tienen un punto después de cinco jornadas en la fase de liga, mientras que Ferencvaros está en la pelea por los ocho primeros puestos.

Aquí, GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver, incluyendo canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Ferencvaros vs Rangers, Europa League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 3 y M+ Liga de Campeones 7, mientras que en México no hay señal confirmada, de manera que recomendamos NordVPN.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Flow Sports (Argentina), ESPN 5 (resto de Sudamérica) y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos utilizando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea cuando transmites. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre los mejores VPN para transmitir deportes.

Horario de inicio de Ferencvaros vs Rangers

Europa League - Europa League Groupama Arena

El partido se disputa este jueves 11 de diciembre a las 18:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Groupama Arena.

México: 11:45 horas

11:45 horas Argentina: 14:45 horas

14:45 horas Estados Unidos:12:45 horas (tiempo del este)

Noticias y plantillas de los equipos

Ferencvaros contra Rangers alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager R. Keane Alineación probable Suplentes Manager D. Roehl

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias del equipo Ferencvaros

Ferencvaros seguirá sin contar con Habib Maiga, quien ha estado ausente desde agosto debido a una lesión.

El equipo dependerá de la forma excepcional de Barnabas Varga, quien ha marcado 19 goles en 26 apariciones en todas las competiciones esta temporada, incluidos tres goles en cinco partidos de la fase de liga.

Noticias del equipo Rangers

Con respecto a las noticias del equipo para los Rangers, los siguientes jugadores están actualmente descartados por lesión: Bailey Rice, Derek Cornelius, John Souttar, Kieran Dowell, Nedim Bajrami, Oliver Antman y Rabbi Matondo.

Además, Mohammed Diomande no está disponible para la selección después de recibir una tarjeta roja durante el empate 1-1 con Braga en la quinta jornada. Es probable que Nicolas Raskin, Connor Barron y Thelo Aasgaard sean incluidos en el centro del campo.

Forma

Récord Cara a Cara

Posiciones

Enlaces útiles