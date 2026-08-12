Rio Ferdinand considera que el Manchester City habría conquistado el título de la Premier League la temporada pasada si Rodri se hubiera mantenido en forma durante todo el curso.

El Arsenal se coronó campeón de la Premier League el pasado mes de mayo por primera vez desde 2004, superando al Manchester City por siete puntos de diferencia, pero Rodri se ausentó de 17 partidos de la competición por lesión.

El portal Metro recogió las declaraciones de Ferdinand en el pódcast «Rio Ferdinand Presents» en YouTube: «Si Rodri hubiera sido titular y hubiera jugado todos los partidos la temporada pasada sin la lesión, el Manchester City habría ganado la Liga. No pretendo restarle mérito al Arsenal, pero si Rodri hubiera disputado diez partidos más, el City habría ganado el título».

Y añadió: «Esto no es casualidad. Fue con la selección de España y fue su jugador más importante, ganó el premio al mejor jugador de la Copa del Mundo y los ayudó a ganar el título. También ganó el Balón de Oro; lo ha conseguido todo».

Enormes desafíos

La ex estrella del Manchester United considera que el City afronta un gran reto, especialmente con la marcha de Pep Guardiola tras años repletos de éxitos, y con la cercana salida de Rodri del Etihad Stadium.

Ferdinand advirtió: «El Manchester City no solo perdió a Guardiola, sino que ahora parece que también perderá a Rodri (en beneficio del Barcelona). Son dos de las personas más importantes del club durante los últimos siete u ocho años».

Y prosiguió: «Después de cambiar de entrenador, ahora pierden al jugador más importante y destacado de su equipo. Creo que el City afronta un enorme desafío esta temporada para competir al mismo nivel que ha mantenido durante los últimos ocho o nueve años».

Por otra parte, Ferdinand elogió el potencial de Rodri, asegurando que su traspaso al Barcelona convertirá al conjunto catalán en un rival aún más peligroso.

Y dijo: «Si el Barcelona lo ficha, se convertirá en un verdadero problema (para los rivales) esta temporada, porque Rodri es el futbolista más importante para cualquier equipo del mundo en la actualidad, y lo ha sido durante los últimos años. Es un jugador de primerísimo nivel y un profesional excepcional».