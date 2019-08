Feo panorama en el PSG: Neymar, apartado para resolver su futuro; Cavani y Mbappe, lesionados

Dos de las estrellas del equipo se lesionaron, la otra sigue en la grada esperando noticias.

El tenía tres estrellas por encima de las demás, las tres puntas del tridente de ataque. Neymar, Cavani y Mbappe. En buena lógica los tres jugadores no estarán disponibles la próxima semana. Porque Cavani y Mbappe estarán fuera 3 y 4 semanas respectivamente por una lesión, mientras que el brasileño sigue apartado a la espera de resolver su futuro.

No te pierdas a Mou, CR7 y Neymar, The Making Of, en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

Hasta que no se resuelva lo suyo no se espera ningún tipo de gesto. Si finalmente se queda en el PSG, tendrá su tiempo de juego. Pero hasta que eso no se asiente, y no parece cerca, desde luego no antes del cierre del mercado. Sin embargo, esto podría complicar la salida del brasileño si el elenco francés no se asegura que podría firmar al menos a un sustituto de garantías.

El artículo sigue a continuación

Tuchel tendrá que asumir la baja del brasileño y ahora, también, la de sus otras dos estrellas, que no podrán jugar en los partidos de la frente al Metz y presumiblemente tampoco contra el ni el Olympique de y peligra que puedan contar también para el debut en la fase de grupos de la UEFA que se producirá el 17 ó el 18 de septiembre.

De hecho, el técnico alemán, que dejó claro que su idea es contar con él pero la situación debe resolverse, podría ahora verse a obligado a volver a contar con el jugador al menos para el duelo contra el Metz del próximo día 30 a pesar de que aún quedarán 4 días para que el mercado cierre en y las especulaciones de su marcha al o al seguirán vigentes.