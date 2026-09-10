El entretenido duelo de la Liga de Campeones entre Fenerbahçe y AS Roma no dejó ganador este jueves. En Estambul, los romanos se adelantaron por medio de Bryan Cristante, que marcó a pase de Donyell Malen. Poco después del descanso, Archie Brown firmó el empate y, pese a las ocasiones en ambas porterías, el choque terminó 1-1.

Tres de los cuatro neerlandeses estuvieron en el once inicial en el estadio Sükrü Saracoglu. Nathan Aké arrancó en Fenerbahçe, mientras que Malen y Devyne Rensch defendieron los colores de la Roma. Para Rensch, que lidiaba con una lesión muscular, fueron sus primeros minutos de la temporada. El tercer neerlandés en la Roma, Marten de Roon, entró poco antes del final.

Tras un inicio tranquilo, el primer peligro llegó por parte del Fenerbahçe. Mason Greenwood encontró a Bartug Elmaz, cuyo intento no fue lo suficientemente ajustado al palo como para sorprender a Mile Svilar. El guardameta belga-serbio volvió a salvar a la Roma poco después, cuando respondió a un disparo con rosca de Kerem Aktürkoglu.

La Roma respondió por medio de Paulo Dybala, que con su menos hábil pierna derecha se topó con el portero Ederson. La Roma fue creciendo en el partido y acabó encontrando también el 0-1. Malen, tras una gran jugada individual, no vio espacio para disparar y cedió para Cristante, cuyo remate lejano fue imposible para Ederson: 0-1.

El inicio de la segunda parte fue sin duda para el Fenerbahçe, que apenas necesitó tres minutos tras el descanso para poner el empate en el marcador. Greenwood mostró su clase con un precioso pase filtrado para Brown, que picó el balón con calidad por encima de Svilar: 1-1.

El Fenerbahçe tenía la inercia a su favor y poco después debió ponerse por delante, cuando N’Golo Kanté se acercó al área y pudo elegir entre dos compañeros prácticamente desmarcados. El francés optó por Vedat Muriqi, que no logró superar al inspirado Svilar con su disparo.

La Roma volvió a hacerse con la iniciativa y por un momento pareció que iba a tener un penalti cuando Dybala fue derribado por Aktürkoglu. La falta resultó haber sido cometida justo fuera del área, por lo que se quedó “solo” en un libre directo. Dybala lo jugó con inteligencia para Malen, cuyo disparo hacia el palo largo fue desviado.

En el entretenido duelo, Rensch tuvo poco después un valor enorme para la Roma, al desviar un remate del conjunto turco de tal manera que Svilar tuvo la oportunidad de meter aún la mano y evitar un gol que parecía seguro. Aké estuvo todavía más cerca del 2-1 en los últimos instantes, pero su cabezazo se estrelló en el larguero.



