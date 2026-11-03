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Fenerbahçe vs. Liverpool: hora de inicio

Liga de Campeones - Jornada 4 4 nov 2026 - 12:45 Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

El partido entre Fenerbahçe y Liverpool comienza el 4 de noviembre de 2026 a las 18:45.

Fenerbahçe vs. Liverpool en directo hoy: ¿quién lo televisa y lo retransmite en streaming?

El partido de la Champions League entre Fenerbahçe y Liverpool se retransmitirá en directo por DAZN.

La actualidad de la semana: ¿qué ha pasado con Fenerbahçe y Liverpool?

Fenerbahçe llega a este partido con un balance flojo: solo ha logrado una victoria en sus últimos cinco partidos oficiales, además de un empate y tres derrotas. En su encuentro más reciente cayó por 1-2 ante Göztepe en la Süper Lig. Especialmente dolorosa fue la goleada por 0-6 ante Aston Villa en la Champions League, mientras que el 2-2 frente al Slavia de Praga representa el único partido en el que sumó puntos en Europa. En cinco encuentros, Fenerbahçe marcó nueve goles, pero encajó once.

Liverpool llega en un estado de forma claramente mejor: suma cuatro victorias en sus últimos cinco partidos y solo la derrota por 0-1 ante Arsenal empaña su balance. Destacan especialmente el triunfo por 4-3 frente a Villarreal en la Champions League y el 2-0 ante Brighton en la Premier League. Los Reds marcaron ocho goles y encajaron solo tres en ese periodo.

Fenerbahçe vs. Liverpool: alineaciones

Fenerbahçe vs. Liverpool: estado de forma

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