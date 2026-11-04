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Fenerbahçe vs. Liverpool, en directo hoy: ¿Dónde ver el partido por TV y streaming?

Fenerbahce vs Liverpool
Fenerbahce
Liverpool
Liga de Campeones

En la Champions League, el Fenerbahçe se enfrenta al Liverpool. Pero ¿dónde se puede ver el partido de hoy en directo por televisión y streaming?

¿Quiere acceder con mayor seguridad a su servicio de streaming habitual o hacerlo desde otra parte del mundo donde podría encontrarse con bloqueos geográficos? En ese caso, una red privada virtual (VPN) resulta muy útil.

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PerúDisney+
ChileDisney+
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UruguayDisney+
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  • Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP).
  • Acceda al canal oficial. Visite el sitio web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de retransmisión.
  • Inicie sesión y encuentre la retransmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en el servicio del canal oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.
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Fenerbahçe vs. Liverpool: hora del partido

crest
Liga de Campeones - Jornada 4
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Fenerbahçe vs. Liverpool, hoy en directo: ¿quién lo televisa y dónde verlo por streaming?

El partido de la Champions League entre el Fenerbahçe y el Liverpool se retransmitirá en directo por DAZN.

Los temas de la semana: ¿cómo les fue al Fenerbahçe y al Liverpool?

El Fenerbahçe llega a este partido con un balance flojo: en sus últimos cinco encuentros oficiales, el club solo logró una victoria, además de un empate y tres derrotas. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-2 ante el Göztepe en la Süper Lig. Especialmente dolorosa fue la goleada por 0-6 ante el Aston Villa en la Champions League, mientras que el 2-2 contra el Slavia Praga representa su único punto conseguido en Europa. En cinco partidos, el Fenerbahçe marcó nueve goles, pero encajó once.

El Liverpool llega en mucho mejor estado de forma: suma cuatro victorias en sus últimos cinco partidos y solo la derrota por 0-1 ante el Arsenal empaña su balance. Destacan especialmente el triunfo por 4-3 ante el Villarreal en la Champions League y el 2-0 frente al Brighton en la Premier League. Los Reds marcaron ocho goles y encajaron solo tres en ese periodo.

FB

FB - Formulario

AVL
L6-0
ALS
W3-0
SLP
D2-2
GAL
L2-1
GOZ
L1-2
Gol marcado (encajado)
7/12
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
3/5
LIV

LIV - Formulario

BRE
W1-2
VIL
W4-3
BHA
W2-0
CHE
W1-1
ARS
L0-1
Gol marcado (encajado)
9/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Fenerbahçe vs. Liverpool: alineaciones

Fenerbahce contra Liverpool alineaciones

4-2-3-1
Fenerbahce crest
Fenerbahce
FB
Formación
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
EdersonEdersonM. SkriniarM. SkriniarNélson SemedoNélson SemedoA. BrownA. BrownK. OppongK. OppongM. GuendouziM. GuendouziN. KanteN. KanteI. KahveciI. KahveciM. GreenwoodM. GreenwoodI. YuksekI. YuksekR. LukakuR. LukakuA. BeckerA. BeckerJ. GomezJ. GomezJ. JacquetJ. JacquetV. van DijkV. van DijkK. TsimikasK. TsimikasR. NgumohaR. NgumohaD. SzoboszlaiD. SzoboszlaiVíctor MuñozVíctor MuñozT. NyoniT. NyoniA. Mac AllisterA. Mac AllisterB. BarcolaB. Barcola
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
Fenerbahce

Once inicial

Liverpool

Suplentes

Manager

  • D. Kuyt
  • A. Iraola
Fenerbahce

Lesiones y suspensiones

Liverpool

Fenerbahçe vs. Liverpool: estado de forma

FB

FB - Formulario

AVL
L6-0
ALS
W3-0
SLP
D2-2
GAL
L2-1
GOZ
L1-2
Gol marcado (encajado)
7/12
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
3/5
LIV

LIV - Formulario

BRE
W1-2
VIL
W4-3
BHA
W2-0
CHE
W1-1
ARS
L0-1
Gol marcado (encajado)
9/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Fenerbahçe vs. Liverpool: balance de enfrentamientos directos

Fenerbahçe vs. Liverpool: las clasificaciones

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
4400205+1512
W
W
W
W
2
LiverpoolLiverpoolLIV
4310127+510
D
W
W
W
3
BarcelonaBarcelonaBAR
4301146+89
W
L
W
W
4
Aston VillaAston VillaAVL
4301126+69
L
W
W
W
5
Real MadridReal MadridRMA
4301106+49
L
W
W
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
430184+49
W
L
W
W
7
Real BetisReal BetisBET
330074+39
W
W
W
8
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
4220125+78
W
D
D
W
9
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
W
W
10
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
421174+37
L
D
W
W
11
ComoComoCOM
3201105+56
W
L
W
12
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
13
BrujasBrujasCLB
320196+36
W
W
L
14
Inter MilánInter MilánINT
420286+26
W
W
L
L
15
LASKLASKLAS
4202109+16
W
W
L
L
16
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
42028806
W
L
L
W
18
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
W
W
L
L
19
AEK AtenasAEK AtenasAEK
420248-46
W
L
L
W
20
RomaRomaROM
4112108+24
L
W
L
D
21
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
L
L
W
D
22
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
23
Atlético MadridAtlético MadridATM
411245-14
L
D
W
L
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
411249-54
D
L
W
L
25
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
26
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
27
LensLensRCL
310237-43
L
L
W
28
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
L
W
L
29
VillarrealVillarrealVIL
4103814-63
L
L
W
L
30
FenerbahceFenerbahceFB
403139-63
D
D
L
D
31
FeyenoordFeyenoordFEY
4103411-73
L
L
W
L
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
33
VikingVikingVIK
301259-41
L
D
L
34
LilleLilleLIL
4013410-61
D
L
L
L
35
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
36
SlovanSlovanSBR
4004117-160
L
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

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