La alcaldesa de Ámsterdam, Femke Halsema, desempeñó un papel importante en la decisión del triángulo de seguridad (ayuntamiento, policía y Ministerio Público) de vetar a los aficionados del Hapoel Beer Sheva para el duelo de la Europa League contra el AZ del 15 de octubre. De Telegraaf escribe que Halsema puso a su colega Anja Schouten (Alkmaar) «bajo una fuerte presión» para impedir la presencia de los aficionados israelíes.

El AZ anunció anteriormente durante el día que el triángulo de seguridad tomó la decisión de no permitir la entrada a los aficionados del Hapoel basándose en consideraciones de seguridad pública. «El AZ entiende que este partido suscita distintas reacciones y opiniones dentro de la sociedad y respeta que la gente discrepe al respecto», escribió el club.

«Pero nuestra responsabilidad es organizar un partido seguro y responsable dentro de los marcos establecidos por la UEFA y las autoridades competentes», señaló el AZ.

La alcaldesa Schouten, de Alkmaar, tenía previsto hasta la semana pasada dar la bienvenida a los aficionados del Hapoel en su ciudad. Así, Alkmaar hizo saber al gobierno municipal de Ámsterdam que no había un motivo directo para vetar a los aficionados.

«Eso provocó “asombro, pero sobre todo también preocupación” en Ámsterdam, que ya el 11 de septiembre había trasladado a Alkmaar “información, señales, experiencias, riesgos y los riesgos previsibles para Ámsterdam”», escribe De Telegraaf.

Halsema temía de inmediato una repetición de la «caza de judíos» de 2024, cuando varios aficionados del Maccabi Tel Aviv fueron atacados en el centro de la ciudad de Ámsterdam tras un partido europeo contra el Ajax.

Aunque el partido se juega en Alkmaar, Halsema temía que los aficionados del Hapoel pasaran la noche en Ámsterdam. Por eso quería sentarse cuanto antes con el triángulo de seguridad de Alkmaar y de esa consulta celebrada el lunes ha trascendido ahora que los aficionados del Hapoel finalmente no serán bienvenidos.

Un portavoz de Schouten señala: «Hemos defendido durante mucho tiempo disputar el partido con aficionados visitantes. Sobre la base de la información de la UEFA, el AZ y el Hapoel, pensábamos que podíamos organizarlo».

«También debido a la insistente petición del triángulo de seguridad de Ámsterdam, hemos decidido finalmente vetar a los aficionados visitantes», dice Schouten. La decisión está siendo duramente criticada por el Centraal Joods Overleg (CJO).

«La lección que Alkmaar extrae de ello: entonces, mejor sin aficionados israelíes», escribe el CJO. «La lección debería haber sido que esta vez las autoridades sí actúen a tiempo contra quien amenaza. A las víctimas de entonces se las presenta ahora como el riesgo».

«Entendemos ese sentimiento», respondió ahora el portavoz de Schouten en De Telegraaf. «Nos habría gustado recibir a los aficionados del Hapoel. Pero sí debemos poder garantizar la seguridad de jugadores y aficionados».



