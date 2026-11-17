Compartir Sigue a GOAL en Google

Dolores Aveiro, madre de la leyenda portuguesa Cristiano Ronaldo, ha desatado una tormenta de polémica en Portugal tras unas controvertidas declaraciones en las que expresó su alegría por la derrota de la selección de su país ante Dinamarca, una postura que los medios portugueses consideraron un exceso inaceptable y una forma de anteponer las posiciones personales al interés del combinado nacional.

Anuncios

Las críticas no se limitaron al momento elegido por la madre del capitán del Al Nassr saudí para hacer sus declaraciones, sino que se extendieron a su contenido, después de que acusara a los jugadores de la selección portuguesa de haber defraudado a su hijo y de no haberle dado el reconocimiento y el respeto que merece, abriendo así un nuevo frente de polémica sobre el final de la carrera internacional de Ronaldo y su relación con sus antiguos compañeros.

Según informó el portal francés Foot Mercato, las declaraciones de Dolores se produjeron tras la dura derrota sufrida por la selección portuguesa ante Dinamarca por 4-1, en un partido marcado por la ausencia de Ronaldo, pero que no estuvo exento de un homenaje especial al veterano astro.

La retirada internacional de Cristiano Ronaldo sigue generando un amplio debate en el entorno deportivo portugués, sobre todo porque el final de su etapa con la selección no estuvo exento de tensiones y polémica sobre su papel y su estatus dentro del equipo.

La derrota de Portugal ante Dinamarca por 4-1 devolvió este asunto al primer plano, ya que el encuentro coincidió con un homenaje especial a Ronaldo en el minuto 7, en reconocimiento a lo que aportó con la camiseta de la selección durante largos años.

Anuncios Anuncios

Sin embargo, la iniciativa no fue bien recibida por el entorno del jugador, empezando por su madre, Dolores Aveiro, que mostró su malestar por que el homenaje se celebrara en ausencia de su hijo, al considerar que la forma en que se organizó no estaba a la altura del valor y la trayectoria del jugador.

Related Topics

La madre de Ronaldo no se limitó a expresar su enfado por esta iniciativa, sino que fue más allá al declararse feliz por la derrota de la selección portuguesa, lanzando duras acusaciones contra los jugadores del equipo.

«Estoy feliz de que Portugal haya perdido. Mi hijo ha sido traicionado y engañado. Sus compañeros no lo respetan y no le han mostrado el reconocimiento que merece. Y este homenaje organizado en su ausencia fue indecoroso», declaró Dolores.

Anuncios

Estas palabras desataron una ola de reacciones airadas, sobre todo porque llegan en un momento en el que la selección portuguesa intenta dejar atrás la era Ronaldo y abrir un nuevo capítulo lejos de su estrella histórica, que durante muchos años fue la cara más visible del fútbol del país.

La prensa portuguesa arremete contra Dolores Aveiro

Las declaraciones de la madre de Ronaldo se convirtieron rápidamente en uno de los temas principales de los programas deportivos y los periódicos portugueses el martes por la mañana, donde recibió duras críticas por celebrar la derrota de la selección de su país, aunque su postura respondiera a su deseo de defender a su hijo.

Anuncios

Paulo Cunha, periodista del diario portugués A Bola, fue una de las voces que criticaron la postura de Dolores, al asegurar que se equivocó al mostrarse feliz por la derrota de la selección. «La señora Aveiro se equivocó al expresar su satisfacción por la derrota de Portugal», afirmó.

Algunas voces mediáticas consideraron inaceptable la postura de la madre de Ronaldo, ya que enfrenta las diferencias personales y los reproches vinculados al final de la carrera internacional de su hijo con los intereses de la selección, que representa a todo el país y no a un jugador concreto.

Anuncios

Las críticas también alcanzaron sus acusaciones contra los excompañeros de Ronaldo, después de que pusiera en duda públicamente el respeto y la consideración que le tienen, unas declaraciones que podrían aumentar la tensión en torno a la selección en lugar de ayudar a superar las diferencias relacionadas con la salida de su capitán histórico.

En el programa On Record, uno de los periodistas destacó la gestión de Jorge Jesus ante la situación, al considerar que la decisión del técnico portugués de no entrar en un enfrentamiento directo con la madre de Ronaldo fue una actitud sensata para evitar que la crisis se agravara.

Anuncios

Mientras algunos consideran que las palabras de Dolores Aveiro reflejan el enfado de una madre que defiende a su hijo y siente que no recibió la despedida que merecía, un sector de la prensa portuguesa considera que expresar ese malestar no justifica desear la derrota de la selección.

Así, el homenaje a Ronaldo en su ausencia pasó de ser una ocasión para celebrar su trayectoria a convertirse en una nueva crisis, que reavivó el debate sobre el final de su etapa internacional y situó a su madre en el punto de mira de la prensa portuguesa.