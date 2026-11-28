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El portugués João Félix, estrella del Al Nassr, abordó varios asuntos importantes en una entrevista con el diario portugués «Record». En ella habló de su relación con su compañero Cristiano Ronaldo y de la ambición del excapitán de la selección portuguesa de alcanzar los 1.000 goles. También desveló los entresijos de su extraordinario gol al Al Sadd catarí y su postura sobre su futuro en el Al Nassr y la posibilidad de volver a los campos europeos.

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Félix se refirió al momento que vive Ronaldo y aseguró que el capitán del Al Nassr conserva la misma pasión por el fútbol, pese a encontrarse en una etapa avanzada de su carrera profesional y a estar cerca de lograr la hazaña de los mil goles, uno de sus principales objetivos personales.

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«Cristiano está bien. Sigue teniendo la misma pasión por el trabajo, por el fútbol y por llegar a los 1.000 goles, y no le falta mucho para conseguirlo», afirmó la estrella del Al Nassr.

«No he notado ningún comportamiento inusual ni ningún cambio en su actitud», añadió. Félix señaló que Ronaldo disfruta de la última etapa de su carrera e intenta aprovechar cada día, cada entrenamiento y cada partido, y que quizá no encuentra el tiempo suficiente para pensar en todo lo que ha logrado hasta ahora.

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La postura de Félix sobre la crisis entre Ronaldo y Jesus

Sobre el conflicto entre Ronaldo y el entrenador Jorge Jesus, Félix se negó a tomar partido por ninguna de las dos partes. Explicó que prefiere no involucrarse en este tipo de asuntos y que, además, no conoce todos los detalles de la crisis.

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Indicó que la ausencia de Ronaldo en el panorama internacional resulta extraña, ya que el público se había acostumbrado a su presencia constante, y subrayó que el capitán del Al Nassr seguirá siendo uno de los nombres más destacados de la historia del fútbol portugués y que su figura permanecerá en la memoria de los aficionados.

Por otro lado, Félix elogió al técnico Jorge Jesus, de quien dijo que su estilo de juego se adapta a sus cualidades. También insistió en la necesidad de prepararse bien para los próximos compromisos, en especial el esperado duelo ante Países Bajos en marzo.

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La chilena ante el Al Sadd: el sueño del Puskás y la broma de Ronaldo

Félix habló de su magnífico gol al Al Sadd catarí en la Liga de Campeones Élite de la AFC, una chilena que entusiasmó a los aficionados. Explicó que el centro le llegó a la pierna izquierda y decidió aprovechar la ocasión para rematar de esa manera.

El jugador reveló que las chilenas no son nada nuevo para él, ya que las practica desde niño en sus visitas a la playa con su padre y su hermano, algo que le ayudó a resolver la jugada de esa forma en el partido.

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Félix considera que su gol merece competir por el premio Puskás al gol más bonito del mundo, aunque reconoció que ha habido otros tantos espectaculares durante el año, entre ellos el de su amigo Francisco Domingues, lateral del Moreirense, y expresó su deseo de coincidir con él en la gala en la que se anuncie al ganador.

Ronaldo tampoco faltó en la trastienda del gol: bromeó con su compañero en el vestuario tras el partido, le recordó que él ya había marcado dos goles de chilena y después le pidió que intentara marcar otro de la misma manera.

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La fecha en la que João Félix decidirá su futuro en el Al Nassr

En cuanto a su futuro, Félix aseguró que ahora mismo está centrado en su etapa en el Al Nassr y en su deseo de ganar más títulos con la camiseta del equipo, aunque aclaró que la decisión definitiva sobre su continuidad o su salida no llegará antes de los próximos meses de abril y mayo, coincidiendo con el final de la temporada.

El jugador no cerró la puerta a volver a uno de los grandes clubes de las cinco grandes ligas europeas y afirmó que esa idea sigue entre sus ambiciones. Sin embargo, su elección del próximo paso dependerá del proyecto deportivo, del estilo de juego y de hasta qué punto el entrenador encaje con sus cualidades y con la posición en la que prefiere jugar.

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Al mismo tiempo, Félix defendió su experiencia en la Liga Roshn Saudí, elogió el nivel de competencia y la calidad de los jugadores extranjeros del campeonato, y aseguró que no percibe diferencias en la exigencia física ni en la intensidad de los partidos entre sus encuentros con el Al Nassr y los que disputa con la selección de Portugal.

Las declaraciones de Félix reflejan su empeño en centrarse en su etapa actual en el Al Nassr sin renunciar a su ambición europea. El próximo final de temporada será así una fecha clave para definir su destino, después de que el jugador haya fijado varios criterios antes de tomar una decisión sobre su futuro.