Félix Crisanto no descarta la posibilidad de vestir la camiseta de Olimpia

El defensor finalizó su contrato con Motagua y espera por una renovación, pero en caso de no llegar a un acuerdo podría jugar en el equipo albo.

La pandemia de coronavirus derivó en la finalización temprana del Torneo Clausura 2020 y muchos contratos entre clubes y futbolistas también acabaron, como el de Félix Crisanto con Motagua. El defensor de 29 años piensa en renovar el vínculo, pero si eso no sucede consideraría la posibilidad de jugar en Olimpia.

"Mi contrato con Motagua terminó una vez finalizaron el torneo, estamos a la espera que la directiva se comuniquen para ver en qué podemos quedar. Estoy abierto a hablar con la directiva de Motagua y ver si logramos un acuerdo, sino, escuchar ofertas, pero primeramente Dios pueda seguir en el club", declaró el futbolista en diálogo con SB Deportes.

Y agregó: "La última plática que tuvimos fue que llamarían uno por uno de los que están sin contrato y esperamos, vamos a aguantar mientras esté la cuarentena y ver lo que me diga mi agente con quien he hablado y me dice que tenga paciencia porque las cosas afuera no están fáciles por la pandemia. Está viendo si hay alguna opción en el extranjero, sino no tengo prisa y esperar hasta donde se pueda".

Sobre la posibilidad de jugar en el club albo, señaló: "Cuando estaba en Victoria me buscaron y aún estando en Motagua tuve una comunicación con Olimpia, pero no fue mucho porque tenía contrato, ahora sin contrato estoy abierto a cualquier propuesta que me tengan o cualquier llamada estoy dispuesto a escuchar".

"Esto es fútbol, uno tiene que estar donde lo valoren y donde se sienta mejor, le tengo respeto mucho a Motagua porque tengo lo que tengo gracias a ellos, pero esto es fútbol y buscamos el bienestar de la familia", añadió.

"He tenido pláticas con algunos de mis compañeros, sobre todo con Wilmer Crisanto que es mi primo y me da consejos. Le tengo respeto a Motagua, quiero seguir, pero depende todo lo que ellos me quieran ofrecer, sino me toca escuchar otras opciones", cerró.