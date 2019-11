Felipe Flores explota contra la ANFP: "Están esperando que un jugador termine herido para no jugar más"

El zurdo informó que en Antofagasta, tras una votación, se ratificó su deseo de suspender el torneo. Siente que al Puma no lo consideran en Quilín.

Mientras la ANFP -en coordinación con los clubes- decidió en el último Consejo de Presidentes que el fútbol debe continuar en plena crisis social de , no son pocos los protagonistas que se oponen a la normalización. Felipe Flores habló en nombre del plantel de y remarcó una señal de alerta: "La ANFP está esperando que un jugador termine herido para no jugar más, no sé qué esperan para suspender". Varios atletas han participado en las marchas y se han sumado al pedido del pueblo por menos desigualdad y mejores condiciones de vida.

En una entrevista con El Mercurio, el ariete no tuvo dudas para confirmar que "los jugadores no queremos que se juegue más este torneo, aunque no sé si nuestro voto pesará. Hicimos una votación en el equipo y se concluyó que no queríamos jugar y se lo hicimos llegar al Sifup".

"Ha pasado una semana y no nos han dicho nada. No sé si nos consideraron o solo se dejan llevar por lo que opinen los tres clubes grandes. Nuestro capitán, el Chapa Rojas, escribió eso en el famoso grupo de los capitanes, pero tampoco pasó nada", complementó el futbolista que formó , sentido pasado a llevar junto con sus compañeros: "No sé si la opinión de Antofagasta pesa poco o derechamente nada".

El CDA está envuelto en la pelea por no descender, aunque no es el más complicado

"Desde Curicó nos avisaron que tengamos cuidado, porque la gente hará imposible para que no se juegue el partido, que nos irían a buscar al hotel y que no nos dejarían salir al estadio", afirmó Flores respecto al duelo pendiente contra los Torteros. De todas maneras, la asociación determinó que primero disputen su compromiso como locales ante el sábado 23.

En la misma línea, y pese a que confirmó que el Puma sí ha podido desarrollar sus entrenamientos de forma íntegra, aclaró que "hay molestias. Somos jugadores igual que todos. Y muchos piensan como nosotros: que no se puede jugar sea por las demandas sociales o porque no hay seguridad. Quizás hay mucho dinero de por medio para no suspender".