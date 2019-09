La felicitación de CR7 al Chucky Lozano por estrenarse con Napoli

El portugués congratuló a su manera al mexicano, luego del partido por la Jornada 1 del Calcio.

Hirving Lozano no para de recibir el reconocimiento del gremio por su debut goleador con el Napoli apenas en su primer partido en la y viniendo de cambio. Incluso de Cristiano Ronaldo, uno de los dos mejores futbolistas del orbe en la actualidad junto a Lionel Messi, según reveló el propio Chucky.

“En el último gol de ellos () se acercó (Cristiano) un poco y me felicitó. Me dijo: '¡bienvenido a !' Fue algo muy bonito, es un jugador espectacular, de otra serie. Disfruté mucho del partido porque el equipo se vio muy bien y también por jugar contra grandes jugadores, no solo es Ronaldo”, contó en declaraciones a TUDN.

El atacante se refería a la acción en la que Kalidou Koulibaly marcó sobre el final en su puerta y tiró abajo la remontada del cuadro Azurri, el cual había igualado un compromiso que perdía por tres anotaciones.

Al final, el elenco Partenopei se quedó al borde de la hazaña aunque eso no impidió que el planeta futbol aplaudiera a Lozano por su rápida respuesta y aclimatación al férreo balompié italiano.