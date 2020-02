¡Felicidades, Tigre! El planeta fútbol celebra el cumpleaños de Radamel Falcao

El 10 de febrero de 1986 nació en Santa Marta, Magdalena, uno de los mejores (para muchos el mejor) futbolistas colombianos de toda la historia: Radamel Falcao García.

El actual jugador del de ha tenido una brillante carrera deportiva, marcada por su gran profesionalismo y su tremendo olfato goleador, que demostró desde muy temprana edad.

En su mejor momento, El Tigre fue catalogado como el "mejor 9 del planeta" y de no ser por una terrible lesión de rodilla, sufrida a comienzos de 2014, seguro aún seguiría en la élite.

El artículo sigue a continuación

A sus 34 años, Falcao suma la no despreciable suma de 283 goles en 491 partidos, siendo el máximo goleador colombiano en el exterior y el de la Selección con 34 tantos. Además suma 13 títulos con clubes de la talla de , Porto y Atlético Madrid, destacándose dos ; también fue elegido en el equipo ideal de la FIFA en 2012.

Así celebró el planeta fútbol el cumpleaños de Falcao:

𝐄 𝐋 𝐓 𝐈 𝐆 𝐑 𝐄 🐅@FALCAO = 34 today! 🎈



🔥📺 Enjoy all 17 of his #UEL goals from 2010/11 🏆 @FCPorto pic.twitter.com/DXtG5kfXt9