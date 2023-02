Fede Valverde, el capitán del futuro Real Madrid

Valverde sigue ganándose el corazón de los madridistas, dentro y fuera del campo

Fede Valverde tiene conquistado el corazón de todos los madridistas. El uruguayo es pura garra y puro corazón dentro y fuera del campo y tiene ese gen competitivo y batallador que tanto cala en el Santiago Bernabéu. Afición y jugador van de la mano desde hace tiempo y todo apunta hacia un final deseado por todos: Valverde luciendo el brazalete de capitán del Real Madrid.

En la que está siendo, sin discusión, su mejor temporada de blanco (once goles y cuatro asistencias para un futbolista que trabaja y ayuda a nivel defensivo como pocos), Valverde quizás merezca más elogios que nunca en este último mes tan complicado que ha tenido.

Porque cuando todo va sobre ruedas, la vida es muy sencilla. Juegas, triunfas y te halagan. Nadie te regala nada, porque has trabajado y sudado cada momento de éxito. Pero en cuanto las cosas se tuercen un poco, en el Real Madrid, más que en ningún otro sitio en la vida, pasas de héroe a señalado en apenas unos días.

A Valverde le ha costado regresar a su mejor versión. El Mundial causó un gran impacto en el uruguayo a nivel físico y, sobre todo, mental, y esto le ha lastrado en un arranque de 2023 que no ha sido el deseado. El cuerpo y la mente no siempre responden al nivel que ordenas y la frustración se hace notar. No digamos más cuando, encima, se unen problemas personales de una importancia tremenda que han tenido a su familia en vilo durante un mes en el que las cosas han sido durísimas por casa.

Motivo extra para poner en valor a un jugador que siempre da la cara, que siempre asume sus errores y que nunca saca pecho cuando las cosas van bien. Un ejemplo diario que ya ha conseguido que su nombre atrone con fuerza en un Bernabéu al que tiene enamorado. Nadie debe dudar nunca más de un Valverde que es ya una estrella absoluta del fútbol, y el futuro capitán del Real Madrid.