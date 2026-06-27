Fechas... Se anuncian nueve enfrentamientos esperados en los dieciseisavos de final del Mundial

La FIFA ya confirmó nueve de los dieciséis emparejamientos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.
Hasta ahora 28 selecciones avanzaron, 12 quedaron eliminadas y 8 aún esperan su suerte en la última jornada de grupos.
Marruecos y Egipto ya están en la siguiente fase, a la espera de que Argelia se sume en las próximas horas.
Fechas de los 9 encuentros de la ronda de 32:
*Los horarios están en hora de La Meca
Domingo 28 de junio
Sudáfrica - Canadá (22:00 h).
Lunes 29 de junio
Brasil – Japón (20:00 h).
Alemania – Paraguay (23:30 h).
Martes 30 de junio
Países Bajos – Marruecos (04:00).
Costa de Marfil – Noruega (20:00 h).
Miércoles 1 de julio
Francia – Suecia (00:00).
Jueves 2 de julio
Estados Unidos – Bosnia y Herzegovina (03:00).
Viernes 3 de julio
Australia – Egipto (21:00).
Sábado 4 de julio
Argentina – Cabo Verde (01:00).