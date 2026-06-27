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Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

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Fechas... Se anuncian nueve enfrentamientos esperados en los dieciseisavos de final del Mundial

Australia vs Egipto
Australia
Egipto
World Cup
Holanda vs Marruecos
Holanda
Marruecos
Argentina vs Cabo Verde
Argentina
Cabo Verde
Alemania vs Paraguay
Alemania
Paraguay
Brazil vs Japan
Brazil
Japan
Francia vs Suecia
Francia
Suecia
Australia
Egipto
EE. UU.
Países Bajos
Marruecos
México
Argentina
Cabo Verde
Alemania
Paraguay
Brasil
Japón
Francia
Suecia

Los partidos entre Marruecos y Egipto son los más destacados de la segunda ronda.

La FIFA ya confirmó nueve de los dieciséis emparejamientos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

Hasta ahora 28 selecciones avanzaron, 12 quedaron eliminadas y 8 aún esperan su suerte en la última jornada de grupos.

Marruecos y Egipto ya están en la siguiente fase, a la espera de que Argelia se sume en las próximas horas.

Fechas de los 9 encuentros de la ronda de 32:

*Los horarios están en hora de La Meca

Domingo 28 de junio

Sudáfrica - Canadá (22:00 h).

Lunes 29 de junio

Brasil – Japón (20:00 h).

Alemania – Paraguay (23:30 h).

Martes 30 de junio

Países Bajos – Marruecos (04:00).

Costa de Marfil – Noruega (20:00 h).

Miércoles 1 de julio

Francia – Suecia (00:00).

Jueves 2 de julio

Estados Unidos – Bosnia y Herzegovina (03:00).

Viernes 3 de julio

Australia – Egipto (21:00).

Sábado 4 de julio

Argentina – Cabo Verde (01:00).

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