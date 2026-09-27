El Real Madrid espera el regreso de su estrella brasileña Éder Militão, que sufrió una lesión que lo mantuvo largo tiempo alejado de los terrenos de juego y lo obligó a pasar por una dura operación para recuperar su estado físico.

El central del conjunto merengue recibió buenas noticias después de que lo visitara en Valdebebas el médico finlandés Lasse Lempainen, quien le practicó la intervención quirúrgica.

El diario Marca recogió el comentario del médico a través de sus cuentas en las redes sociales, donde afirmó: "Un día magnífico en Madrid con Éder Militão y el cuerpo médico y técnico del Real Madrid. Éder sigue progresando según lo previsto tras someterse a una intervención quirúrgica para tratar su grave lesión en el tendón (de la rodilla)".

Y añadió: "Nos ha alegrado aportar nuestros conocimientos y nuestra experiencia a su regreso al terreno de juego, con el objetivo de ayudarle a volver de forma segura y a rendir al máximo nivel posible. Muchas gracias a Éder y a todo el personal del Real Madrid por la excelente colaboración y por este día exitoso".





Lempainen recalcó: "El regreso al terreno de juego es un gran logro, y el objetivo es recuperar el más alto nivel de rendimiento".





Militão se sometió a una intervención quirúrgica para tratar una rotura en los tendones de la rodilla el 28 de abril de 2026, y se esperaba que el periodo de recuperación durara 5 meses, por lo que ahora se encuentra en las últimas fases de la recuperación.

Hace pocos días, el central fue visto sobre el terreno de juego en una intensa sesión de entrenamiento físico, lo que evidencia su buena recuperación.

Marca agregó que, "tras este reconocimiento llevado a cabo por el cirujano... cuyo resultado ha sido muy positivo", solo queda un único paso: "empezar a trabajar con el equipo e integrarse plenamente en él".

Y aseguró que su regreso "dependerá del grado de progreso en los entrenamientos con sus compañeros de equipo y del tiempo que necesite para alcanzar su plenitud física para unirse al equipo, aunque se espera que sea el próximo octubre".