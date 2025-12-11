Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Europa League
team-logoFCSB
Arena Nationala
team-logoFeyenoord
FCSB vs. Feyenoord, Europa League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Europa League entre FCSB y Feyenoord, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Con el objetivo de hacer un último intento por un lugar en los playoffs de la Europa League, FCSB y Feyenoord se enfrentan en el National Arena el jueves, con la esperanza de reclamar tres puntos que podrían acercarlos al top 24 en las fases de grupos.

Los clubes ocupan actualmente los puestos 30 y 31 en la fase de liga de 36 equipos y ninguno está en buena forma.

FCSB ha ganado solo uno de sus siete partidos en todas las competiciones desde una victoria por 2-0 sobre Cluj el 1 de noviembre. También están sin un gol en sus últimos dos partidos.

Mientras tanto, Feyenoord muestra algunos signos de vida después de una sorprendente serie de resultados. El equipo de Robin van Persie perdió 3-2 ante PSV a finales de octubre, y les siguieron cuatro derrotas en sus siguientes cinco partidos. Sin embargo, desde entonces han ganado dos partidos de la Eredivisie con muchos goles.

Aquí GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de streaming y más. 

Cómo ver FCSB vs Feyenoord, Europa League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 3 y M+ Liga de Campeones 8, mientras que en México se podrá seguir por Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Flow Sports (Argentina), ESPN 7 (resto de Sudamérica) y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+.

Cómo ver desde cualquier lugar con una VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos usando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPN para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido FC FCSB vs Feyenoord

crest
Europa League - Europa League
Arena Nationala

El partido se disputa este jueves 11 de diciembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Arena Națională.

  • México:14:00 horas
  • Argentina:17:00 horas
  • Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y plantillas

FCSB contra Feyenoord alineaciones

FCSBHome team crest

4-2-3-1

Formación

4-3-3

Home team crestFEY
32
S. Tarnovanu
28
A. Pantea
16
M. Lixandru
30
S. Ngezana
33
R. Radunovic
42
B. Alhassan
8
A. Sut
37
O. Popescu
10
F. Tanase
31
J. Cisotti
93
M. Thiam
22
T. Wellenreuther
43
J. Plug
30
J. Lotomba
21
A. Ahmedhodzic
5
G. Smal
40
L. Valente
28
O. Targhalline
8
Q. Timber
17
C. Tengstedt
16
L. Sauer
23
A. Hadj Moussa

4-3-3

FEYAway team crest

FCS
-Alineación

Suplentes

Manager

  • Elias Charalambous

FEY
-Alineación

Suplentes

Manager

  • R. van Persie

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Noticias del equipo FC FCSB

Darius Olaru está suspendido debido a la acumulación de tarjetas amarillas, mientras que Joyskim Dawa y Mihai Popescu están fuera por lesiones de rodilla.

Noticias del equipo Feyenoord

El equipo de Van Persie evaluará a Jakub Moder, Larin, Shiloh ’t Zand, Gernot Trauner y Sem Steijn, con Read, Malcolm Jeng, Hwang In-Beom y Bart Nieuwkoop fuera de la convocatoria.

Forma

FCS
-Formulario

Gol marcado (encajado)
3/6
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

FEY
-Formulario

Gol marcado (encajado)
12/11
Partidos de más de 2.5 goles
5/5
Ambos equipos anotaron
5/5

Historial de enfrentamientos

Clasificaciones

Enlaces útiles

0