FCSB vs. Feyenoord, Europa League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Con el objetivo de hacer un último intento por un lugar en los playoffs de la Europa League, FCSB y Feyenoord se enfrentan en el National Arena el jueves, con la esperanza de reclamar tres puntos que podrían acercarlos al top 24 en las fases de grupos.

Los clubes ocupan actualmente los puestos 30 y 31 en la fase de liga de 36 equipos y ninguno está en buena forma.

FCSB ha ganado solo uno de sus siete partidos en todas las competiciones desde una victoria por 2-0 sobre Cluj el 1 de noviembre. También están sin un gol en sus últimos dos partidos.

Mientras tanto, Feyenoord muestra algunos signos de vida después de una sorprendente serie de resultados. El equipo de Robin van Persie perdió 3-2 ante PSV a finales de octubre, y les siguieron cuatro derrotas en sus siguientes cinco partidos. Sin embargo, desde entonces han ganado dos partidos de la Eredivisie con muchos goles.

Aquí GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de streaming y más.

Cómo ver FCSB vs Feyenoord, Europa League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 3 y M+ Liga de Campeones 8, mientras que en México se podrá seguir por Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Flow Sports (Argentina), ESPN 7 (resto de Sudamérica) y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+.

Cómo ver desde cualquier lugar con una VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos usando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPN para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido FC FCSB vs Feyenoord

Europa League - Europa League Arena Nationala

El partido se disputa este jueves 11 de diciembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Arena Națională.

México: 14:00 horas

14:00 horas Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y plantillas

Noticias del equipo FC FCSB

Darius Olaru está suspendido debido a la acumulación de tarjetas amarillas, mientras que Joyskim Dawa y Mihai Popescu están fuera por lesiones de rodilla.

Noticias del equipo Feyenoord

El equipo de Van Persie evaluará a Jakub Moder, Larin, Shiloh ’t Zand, Gernot Trauner y Sem Steijn, con Read, Malcolm Jeng, Hwang In-Beom y Bart Nieuwkoop fuera de la convocatoria.

