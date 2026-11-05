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FC Thun vs. Heart of Midlothian: hora de inicio

Conference League - Jornada 3 5 nov 2026 - 12:45 Arena Thun

El partido entre FC Thun y Heart of Midlothian comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 18:45.

FC Thun vs. Heart of Midlothian hoy en directo: ¿quién lo emite por televisión y streaming?

El partido se emitirá en directo en Suiza por SRF Info. A continuación figuran todas las opciones para verlo.

Temas de la semana: ¿qué ha pasado con FC Thun y Heart of Midlothian?

FC Thun suma en sus últimos cinco partidos dos victorias, una derrota y otras dos derrotas; es decir, un balance de 2 victorias y 3 derrotas. Su triunfo más reciente fue una victoria a domicilio por 4-5 ante FC Lausanne-Sport el 1 de noviembre. Antes, Thun perdió por 2-3 contra FC Lugano. En la Conference League, Thun no marcó en ninguno de sus dos partidos y encajó dos derrotas ante Hajduk Split y Twente Enschede.

Heart of Midlothian presenta un balance de 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 1-2 ante Hibernian en la Copa de la Liga. Antes, Hearts empató 2-2 con Rangers, mientras que perdió por 0-2 el partido de la Conference League contra Trabzonspor. Su derrota más abultada fue el 1-7 ante Celtic Glasgow.

FC Thun vs. Heart of Midlothian: alineaciones

FC Thun vs. Heart of Midlothian: estado de forma

FC Thun vs. Heart of Midlothian: balance de enfrentamientos directos

FC Thun vs. Heart of Midlothian: las clasificaciones