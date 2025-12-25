De la “Coppa del Sole di Mezzanotte”, "Midnattsolscupen" en sueco, se pueden decir diversas cosas. Se puede, por ejemplo, partir de las bases y explicar qué es el “Sol de Medianoche”: uno de los fenómenos más fascinantes que la naturaleza nos ha ofrecido, tangible solo en las regiones polares, donde el sol nunca se pone durante un período variable de 6 meses a 24 horas, dependiendo de la ubicación geográfica. O se puede proceder citando los equipos participantes: una selección de clubes de las regiones más al norte de Finlandia, Noruega y Suecia, posteriormente también de Rusia. Nuestra mirada se dirigiría igualmente a favor del palmarés: una serie de formaciones suecas, algunos clubes menores rusos, uno noruego, el Grovfjord, y uno finlandés, en 1994. El FC Santa Claus.

Que no es una broma, ni mucho menos un producto de la fantasía popular: el FC Santa Claus es algo serio. No participa en categorías superiores, pero cuenta igualmente con una estructura envidiable: pero sobre todo una discreta tradición. No podía ser de otra manera, dado su símbolo: Papá Noel con una pluma en la mano, dispuesto a escribir en papel una lista. ¿De los niños malos? ¿De las compras? ¿El nombre de un delantero o de un centrocampista? La elección, de todos modos, no es casual.

El equipo se encuentra en Rovaniemi, la capital de Laponia y, en términos "oficiales", ciudad de Papá Noel: su historia es todo menos amateur. Nace en 1992 de la fusión entre Rovaniemen Reipas y Rovaniemen Lappi, terminando en el tercer lugar en la tercera serie finlandesa en su primera participación. En realidad, las experiencias en Kakkonen (la tercera categoría más importante en Finlandia) son todas memorables: en 2010 el FC Santa Claus incluso rozó el ascenso a Ykkonen, la Serie B, ganando el campeonato, pero perdiendo en los playoffs contra el Helsinki HIFK. No está nada mal.

Los últimos años han sido particularmente movidos: en 2012 el club quiebra debido a importantes problemas financieros, con deudas de aproximadamente 20 mil euros. La crisis, es justo decirlo, no hace distinciones: ni siquiera si te llamas Santa Claus. Reinicia desde las categorías inferiores, con fortunas cambiantes, pero en la última temporada logró un clamoroso ascenso a la tercera división.

Por cierto, es con el pleno uso de las redes sociales que el FC Santa Claus se ha hecho más o menos conocido en la última década. A finales de 2016, por ejemplo, justo en uno de los momentos más difíciles desde el punto de vista futbolístico, después de haber cerrado un acuerdo con un patrocinador chino (Bewin Sports, representada por Marc Gao, quien se convertiría en vicepresidente del Santa Claus) el equipo fue a Pekín para enfrentarse a una selección de celebridades, reunidas en el “China Doubi All-Stars”: el partido fue ganado justamente por el equipo de Papá Noel, que saltó al campo vistiendo el icónico gorro rojo.

Un año después, en 2017, el Santa Claus regresó a China: en fin, dirigiéndonos a los niños. Si en esos años recibisteis menos regalos, sabéis por qué: Papá Noel tenía otras cosas que hacer. Esta vez esperando al equipo finlandés Alessandro Del Piero y Michael Owen: y no, no hemos confundido los nombres. Se juega en la víspera de Navidad: ¿el árbitro? Ni que decirlo: el hombre con la espesa barba blanca y el traje rojo.

En los años noventa también hubo dos amistosos contra el West Ham y el Crystal Palace de Attilio Lombardo, frente a 5 mil espectadores. Un récord.

La última novedad en las redes sociales también involucró a Italia, con el anuncio de la colaboración con Lea Orifici, creadora de Sportitalia, fan declarada del FC Santa Claus.

El “equipo de Papá Noel” tiene una estructura societaria bastante sólida e importante: tiene un primer equipo, luego las juveniles, una selección femenina y una de Futsal. El exentrenador Ralf Wunderlich, alemán clase ’77, fue durante varios años también el motor del equipo, en el mediocampo (pero también en la portería o en el ataque, según las necesidades). Un tipo que cuida con atención su propio sitio en tres idiomas, finlandés, alemán e inglés, detallando sus experiencias e ideas. “El fútbol no es una teoría: el fútbol es un juego”: Massimiliano Allegri estaría feliz de conocerlo.

Cita la vía media aristotélica como filosofía futbolística: no puede nada, sin embargo, ante la leyenda, la misma impulsada por el club. Parece, siguiéndola, que los ayudantes de Papá Noel fueran grandes fanáticos del fútbol y que organizaran algunos partidos durante la pausa entre un regalo y otro por confeccionar. Todo regular.

Después de él, el banquillo ha sido confiado a Mika Salmela, quien guiará al equipo también en esta temporada en la tercera división finlandesa.

Para algunos el FC Santa Claus es un simple movimiento de mercadotecnia, bien logrado (sobre todo hace pocos años), para otros, una simple manera de rendir homenaje a un ícono de uno de los momentos más importantes del año, un puente importante para la difusión y la práctica de diversas operaciones con fines benéficos.

Ah, casi lo olvidábamos: el lema. “Nunca dejes de creer”: en sentido futbolístico, dando todo en el campo, y en sentido simbólico. Creer en un hombre con espesa barba blanca y traje rojo que distribuye regalos al mundo. Papá Noel: “el presidente”, o si quieren, “el primer aficionado” del FC Santa Claus.