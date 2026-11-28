Cómo ver el FC Porto vs Sporting CP con una VPN

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Previa del partido

Primeira Liga - Jornada 12 29 nov 2026 - 15:30 Estadio do Dragao

El FC Porto recibe al Sporting CP en el Estadio do Dragao en un partido de la Liga Portugal que pone el foco en los tres primeros clasificados.

El Porto lidera la clasificación y ha ganado sus 11 partidos de liga esta temporada. El equipo de Francesco Farioli llega tras vencer el martes por 0-1 al Feyenoord a domicilio en la Champions League.

El Sporting ocupa la tercera posición con 24 puntos, a nueve del líder. El equipo de Paulo Fonseca viene de empatar 2-2 con el Manchester United en Lisboa en la Champions League, en una noche en la que Luis Suarez marcó dos goles, pero los locales se dejaron puntos en casa.

Fonseca dijo después de aquel partido que el Sporting había tenido mala suerte en el segundo gol encajado y que creía que su equipo podría haber ganado. Suarez admitió que la plantilla se marchó con un sabor amargo y afirmó que deben trabajar durante los 90 minutos completos.

El Porto se ha mostrado fuerte a domicilio en Europa y en casa en la liga, y los enfrentamientos entre estos equipos en el Dragao suelen ser ajustados. Cinco de sus últimos seis duelos ligueros en Oporto terminaron en empate.

Esto es todo lo que necesitas saber para seguir el partido.

Novedades y plantillas de los equipos