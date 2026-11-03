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FC Porto vs. SSC Nápoles: hora de inicio

Liga de Campeones - Jornada 4 4 nov 2026 - 15:00 Estadio do Dragao

El partido entre el FC Porto y el SSC Nápoles comienza el 4 de noviembre de 2026 a las 21:00.

FC Porto vs. SSC Nápoles hoy en directo: ¿quién lo emite por televisión y streaming?

La actualidad de la semana: ¿qué ha pasado con el FC Porto y el SSC Nápoles?

El Porto llega a este duelo con tres victorias en sus últimos cinco partidos oficiales. Su resultado más reciente fue un contundente triunfo por 4-0 en casa ante el Estoril en la Liga Portugal. En la Champions League, el Porto perdió sus dos encuentros más recientes, 0-1 contra el PSV y 2-3 contra el Real Betis. En esos cinco partidos marcó ocho goles y encajó dos.

El Nápoles ganó dos de sus últimos cinco partidos y también perdió dos. Su resultado más reciente fue una derrota por 0-2 ante la Juventus. Antes, los partenopeos lograron una victoria por 4-1 a domicilio en Monza y empataron 3-3 con la AS Roma. En la Champions League, el Nápoles venció 4-3 al Bodø/Glimt. En total, marcó doce goles y encajó siete en esos cinco partidos.

FC Porto vs. SSC Nápoles: alineaciones

FC Porto vs. SSC Nápoles: estado de forma

FC Porto vs. SSC Nápoles: balance de enfrentamientos directos

FC Porto vs. SSC Nápoles: las clasificaciones