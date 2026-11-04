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FC Lugano vs. FK Kauno Zalgiris: hora de inicio

Conference League - Jornada 3 5 nov 2026 - 15:00 AIL Arena

El partido entre FC Lugano y FK Kauno Zalgiris comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 21:00.

FC Lugano vs. FK Kauno Zalgiris en directo hoy: ¿quién lo televisa y dónde verlo en streaming?

Lo más destacado de la semana: ¿qué ha pasado con FC Lugano y FK Kauno Zalgiris?

FC Lugano llega al partido con una racha impecable de cinco victorias. En esos cinco encuentros, el equipo marcó 16 goles y encajó solo siete. En su último partido derrotó al FC Basilea 1893 por 2-1; especialmente impresionante fue su victoria a domicilio por 2-5 ante el Getafe en la Conference League.

FK Kauno Žalgiris presenta un balance irregular de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. En su encuentro más reciente, Žalgiris ganó por 1-4 al Hegelmann en la A Lyga lituana. Sin embargo, el equipo no sumó puntos en la Conference League: a la derrota por 0-4 ante el Brighton le siguió otra por 1-4 frente al Brann.

FC Lugano vs. FK Kauno Zalgiris: alineaciones

FC Lugano vs. FK Kauno Zalgiris: estado de forma

FC Lugano vs. FK Kauno Zalgiris: balance de enfrentamientos directos

FC Lugano vs. FK Kauno Zalgiris: las clasificaciones