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WirtzGetty
GOAL

Traducido por

FC Liverpool, toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: ¿quién emite / retransmite los partidos de los Reds en directo por TV y streaming?

Liverpool

¿Queréis saber dónde se puede ver en directo al Liverpool FC en la Premier League, la Champions League y las competiciones coperas? ¡Tenemos la respuesta!

El Liverpool FC compite esta temporada en varios frentes: liga, copa y Europa. Por eso, quien quiera seguir a los Reds sin perderse nada debe saber exactamente qué competición se emite en cada plataforma. La buena noticia: con la combinación adecuada, no os perderéis ningún partido. 

El siguiente repaso muestra qué cadenas son relevantes para el Liverpool.

Liverpool FC, toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: ¿quién muestra / retransmite en directo por TV y livestream los partidos de los Reds?

Bournemouth vs Liverpool
DAZN

Míralo en directo en

DAZN
Movistar+

Mohamed Salah of LiverpoolGetty Images

Ver al Liverpool FC en la Premier League, Champions League, FA Cup, Community Shield y Carabao Cup en directo por TV y livestream

Los derechos de la Premier League en Alemania pertenecen íntegramente a Sky. La cadena emite todos los partidos de liga en directo, tanto de forma individual como en formato conferencia. Por lo tanto, los encuentros del Liverpool FC también están firmemente integrados en la programación de Sky.

A través de WOW o de la app Sky Go, también podéis seguir los partidos de los Reds en livestream, independientemente de si estáis en casa o de viaje.

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Premier League
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
Liverpool crest
Liverpool
LIV

A partir de la temporada 2025/26, Sky amplió además su paquete de Inglaterra con los derechos de la English Football League (EFL) y de la Carabao Cup. De este modo, también los posibles partidos del Liverpool en la Copa de la Liga o contra rivales de categorías inferiores se verán en directo en Sky.

La FA Cup y la FA Community Shield se retransmiten en Alemania en exclusiva por DAZN. El servicio de streaming emite en directo todos los partidos relevantes, incluidos todos los encuentros del Liverpool FC.

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Alisson Becker of LiverpoolGetty Images

La Champions League también está repartida entre varios operadores en el caso del Liverpool. La mayor parte de los partidos los emite DAZN en directo. En cambio, un partido destacado seleccionado de la noche del martes se emite en exclusiva por Amazon Prime Video.

A partir de la temporada 2027/28 habrá una reorganización mayor: Paramount+ entrará entonces en la retransmisión de la Champions League y asumirá una parte considerable de los derechos. Aquí encontraréis todos los detalles conocidos sobre el nuevo paquete de derechos.

Si el Liverpool FC alcanza la final de la Champions League, esta se emitirá también en abierto, como es habitual. En ese caso, el ZDF se encargará de la retransmisión en directo.

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Liverpool FC, toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: ¿quién muestra / retransmite en directo por TV y livestream los partidos de los Reds? Minuto a minuto en SPOX

También nosotros cubriremos algunos partidos seleccionados de los Reds, concretamente en nuestro minuto a minuto. Si cubrimos un partido, el seguimiento aparecerá aquí aproximadamente una hora antes del inicio.

Guía TV del Liverpool FC: el club, en ficha

Fundación1892
Títulos de liga inglesa20
Victorias en la FA Cup8
Títulos de la Champions League6
Jugador con más partidosIan Callaghan (857 partidos oficiales)
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