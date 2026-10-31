Más noticias y artículos sobre el Bayern de Múnich:

Antes del partido contra el BVB: noticias alentadoras sobre Kimmich, mientras que otra estrella sigue de baja

Nuevos detalles del fichaje de Olise: Eberl revela una «pequeña duda»

Por qué el Bayern y Klopp se disputan a Mohya, la joya del Gladbach

Bayern de Múnich, rumor: grandes clubes de la Premier League se interesan por Lennart Karl

Las actuaciones de Lennart Karl en el Bayern de Múnich parecen haber despertado el interés de varios clubes de la Premier League. Según se desprende del programa «Bayern-Insider» de Bild, el Liverpool FC, el Arsenal FC y el Manchester United ya han preguntado por la situación del jugador de 18 años en el club más laureado de Alemania.

El periódico especula con que el actual bajón de forma del joven con la camiseta del Bayern, así como las recientes declaraciones del histórico dirigente del club Uli Hoeneß, podrían haber alimentado en Inglaterra la esperanza de que el Bayern ya no esté del todo satisfecho con el atacante.

No obstante, los responsables del club han insistido en varias ocasiones en que Karl debe desempeñar un papel importante en el futuro del Bayern. El jugador de 18 años está considerado un talento prometedor y, además, tiene contrato en Múnich hasta 2029.

Próximos partidos FCB Bundesliga 13:30 BVB Ver

En lo que va de temporada, Karl todavía no ha logrado igualar del todo sus grandes actuaciones del año pasado. Tras once partidos en todas las competiciones, solo ha participado en tres goles (uno marcado y dos asistencias) y, a menudo, debe conformarse con salir desde el banquillo.

Getty Images

Bayern de Múnich, rumor: Joshua Kimmich estará en la convocatoria contra el BVB

Todo apunta a que el Bayern de Múnich podrá volver a contar con Joshua Kimmich para el gran partido del sábado por la noche contra el BVB. Según informa Sky, el centrocampista figura en la convocatoria del club más laureado de Alemania para el «Clásico».

Kimmich estuvo ausente recientemente por un fallecimiento en su círculo familiar cercano. Se perdió tanto el partido de la Liga de Campeones contra el Arsenal FC como el duelo de la Bundesliga frente al SC Friburgo del pasado fin de semana. Ayer viernes habría regresado a los entrenamientos.

Getty Images

Bayern de Múnich, noticia: bochornoso error de los organizadores del Balón de Oro

Los organizadores del Balón de Oro se han disculpado con Karl-Heinz Rummenigge, miembro del consejo de supervisión del Bayern de Múnich, tras un bochornoso error.

En la gala del pasado lunes por la noche, en la que el delantero del Bayern Harry Kane recibió el codiciado trofeo al mejor jugador masculino, se mostró en un vídeo al hermano menor de Rummenigge, Michael, en lugar del ganador del premio en dos ocasiones (1980 y 1981).

En el vídeo, los organizadores incluyeron una imagen de Michael en un partido del Bayern contra el Real Madrid disputado en abril de 1987 (4-1). Sin embargo, Karl-Heinz ya no jugaba entonces en el Bayern, sino en el Inter de Milán.

El ex presidente de la junta directiva del club muniqués se tomó con humor la curiosa confusión: «No pude evitar sonreír. Al fin y al cabo, el Balón de Oro quedó en la familia. Por supuesto, acepto encantado las disculpas, aunque no eran necesarias. En la vida siempre se cometen errores de vez en cuando».

Getty Images

Bayern de Múnich, noticia: un directivo del club se pronuncia con rotundidad sobre Erling Haaland

Al parecer, el Bayern de Múnich no intentará fichar a Erling Haaland en caso de que el Manchester City se enfrente a un descenso forzoso. Así lo informa Bild.

Según el periódico, el presidente de la junta directiva, Jan Christian Dreesen, dejó claro que el club más laureado de Alemania ya cuenta en sus filas con el «mejor delantero del mundo», el ganador del Balón de Oro Harry Kane, por lo que ni siquiera se plantea fichar a Haaland.

Sin embargo, el posible precio del traspaso no influye en esa decisión. Según Dreesen, el Bayern puede permitirse fichar a cualquier jugador del mundo, algo que también ha demostrado recientemente con los traspasos de Kane, Michael Olise y Luis Díaz.

Haaland tiene contrato con el Manchester City hasta 2034, pero el futuro del noruego es incierto ante las posibles sanciones contra los Skyblues.

A finales de septiembre, la Premier League declaró oficialmente culpable al club de haber infringido gravemente las normas financieras en unos 100 casos entre 2009 y 2018. En el peor de los casos, podría producirse un descenso forzoso.

Getty Images

Bayern de Múnich, noticia: Angela Merkel desea una pronta recuperación a Vincent Kompany

La excanciller alemana Angela Merkel (CDU) ha enviado sus deseos de pronta recuperación al entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, después de que este se desplomara hace aproximadamente una semana en las instalaciones de entrenamiento del club.

«Antes que nada, me apenó muchísimo enterarme. Le deseo una pronta recuperación, pero también un entorno en el que realmente pueda tomarse todo el tiempo que necesite. Yo misma sé un poco lo que es necesitar tiempo», dijo Merkel en MagentaTV.

También afirmó tener «un gran respeto por el trabajo de Vincent Kompany, así como por su postura clara frente a la discriminación y sobre muchos otros temas. Me imagino que, si yo fuera futbolista, ya fuera hombre o mujer, sería precisamente el tipo de entrenador con el que me gustaría trabajar».

La excanciller explicó además que en 2019 le ocurrió algo muy parecido durante un homenaje militar. En aquella ocasión, liberó tensión acumulada, causada «probablemente por la muerte de mi madre o también por el hecho de que sabía que iba a dejar el cargo». En esos momentos, el cuerpo «simplemente da señales, y eso es algo muy, muy bueno desde el punto de vista humano», afirmó Merkel.

Getty Images

Bayern de Múnich: los próximos partidos del club