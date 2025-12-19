Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Bundesliga
team-logoFC Heidenheim
Voith-Arena
team-logoBayern Múnich
Salvador Pérez

FC Bayern Munich vs. Heindenheim, Bundesliga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Como parte de la Bundesliga, el 1. FC Heidenheim enfrenta al Bayern Múnich.

Uno de los encuentros que cerrarán la décimo quinta fecha de la Temporada 2025/2026 de la Bundesliga se jugará este domingo 21 de diciembre, a las 17:30 hors (Tiempo de España). El encuentro entre Heidenheim y FC Bayern Múnich se disputará en la Voith Arena de Heidenheim an der Brenz.

Cómo ver Heidenheim vs FC Bayern Múnich, Bundesliga 2025-2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN App y Fubo Sports.

Tema de la semana: ¿Qué pasó con el FC Heidenheim?

Los Heidenheimer están actualmente afectados por algunas lesiones. Sobre todo, las lesiones de larga duración de Pacarada, Conteh, Pieringer y Feller se hacen notar a lo largo de la temporada. Además, la participación de Honsak parece estar en duda debido a problemas musculares, no son muy buenas condiciones para el partido en casa contra el líder invicto de la tabla.

Temas de la semana: ¿Qué pasó con el Bayern Múnich?

El Bayern también está lidiando con algunos problemas en su plantel. Manuel Neuer está lesionado y probablemente será reemplazado como de costumbre por Jonas Urbig. Además, Vincent Kompany debe prescindir del suspendido Konrad Laimer (5ª tarjeta amarilla) y de Jamal Musiala, quien tras su lesión de larga duración aún no está completamente en forma. Nicholas Jackson ya se encuentra en la Copa África y también se perderá el último partido antes de la pausa invernal. Al menos Alphonso Davies ha vuelto de su lesión de larga duración y recientemente ha podido acumular sus primeros minutos de juego.

FC Heidenheim vs. Bayern Múnich: Hora de inicio

Bundesliga
FC Heidenheim crest
FC Heidenheim
HDH
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB
crest
Bundesliga - Bundesliga
Voith-Arena

FC Heidenheim vs. Bayern Múnich: Alineaciones

FC Heidenheim contra Bayern Múnich alineaciones probables

FC HeidenheimHome team crest

3-4-3

Formación

4-2-3-1

Home team crestFCB
41
D. Ramaj
27
T. Keller
6
P. Mainka
4
T. Siersleben
16
J. Niehues
2
M. Busch
19
J. Foehrenbach
3
J. Schoeppner
21
A. Beck
22
A. Ibrahimovic
18
M. Pieringer
1
M. Neuer
21
H. Ito
3
M. Kim
44
J. Stanisic
20
T. Bischof
42
L. Karl
17
M. Olise
8
L. Goretzka
6
J. Kimmich
7
S. Gnabry
9
H. Kane

4-2-3-1

FCBAway team crest

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • F. Schmidt

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • V. Kompany

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

FC Heidenheim vs. Bayern Múnich: Forma

HDH
-Formulario

Gol marcado (encajado)
5/13
Partidos de más de 2.5 goles
5/5
Ambos equipos anotaron
3/5

FCB
-Formulario

Gol marcado (encajado)
16/6
Partidos de más de 2.5 goles
5/5
Ambos equipos anotaron
4/5

FC Heidenheim vs. Bayern Múnich: Frente a Frente

HDH

Últimos partidos

FCB

1

Victoria

0

Empates

4

Victorias

11

Goles marcados

19
Partidos de más de 2.5 goles
5/5
Ambos equipos anotaron
4/5

FC Heidenheim vs. Bayern Múnich: Clasificación

Transmitir con VPN en cualquier parte del mundo

Si te encuentras en el extranjero, puedes utilizar una VPN para ver partidos a través de los proveedores habituales. Con NordVPN puedes establecer una conexión en línea segura desde el extranjero. NordVPN es uno de los proveedores de VPN más populares y reconocidos a nivel mundial.
