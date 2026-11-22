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El Bayern se muestra escéptico ante la posibilidad de fichar en el próximo mercado de invierno. Mientras tanto, Michael Olise y Harry Kane, lesionados, no podrán visitar a sus peñas. Noticias y rumores del club.

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FC Bayern Múnich, noticias: Herbert Hainer y Jan-Christian Dreesen, escépticos ante los fichajes de invierno

Herbert Hainer y Jan-Christian Dreesen se mostraron más bien cautos el sábado, durante la asamblea general anual del Bayern, al hablar de posibles fichajes de invierno del club muniqués.

«Lo cierto es que estamos ante una situación con la que no contábamos. Por otro lado, la situación es esta: Luis Diaz vuelve, Phonzie (Alphonso Davies) estará recuperado en dos semanas y Serge (Gnabry) también está retomando poco a poco los entrenamientos, así que no creo que tengamos que reaccionar en el parón invernal», resumió el presidente Hainer sobre la situación actual del club más laureado de Alemania.

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En su opinión, de todos modos hay que ser prudentes con los fichajes de invierno. «Si fuera necesario, el Bayern siempre está en condiciones de reaccionar. No es lo que deseamos y, si miro atrás, los fichajes de invierno o de los últimos días del mercado no nos dieron tan buen resultado», afirmó Hainer.

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En la misma línea se expresó el presidente de la junta directiva, Dreesen, quien reveló que hasta ahora los fichajes de invierno «no estaban en los planes», ya que primero hay que «esperar a los que regresan». «Jamal Musiala ha vuelto y algunos otros están a punto de hacerlo: Luis Diaz y Alphonso Davies. Entonces veremos cómo afrontamos el invierno. Por ahora no tenemos previsto hacer grandes movimientos».

Con todo, el fútbol cambia muy deprisa. «Lo vimos ayer. ¿Quién habría pensado que perderíamos a Harry Kane durante varios meses por esa acción totalmente innecesaria del rival? Por eso es difícil hacer valoraciones de la situación: normalmente terminan volviéndose en tu contra», señaló Dreesen.

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En cualquier caso, no es fácil sustituir a un delantero como Harry Kane, explicó el dirigente del Bayern. «Tiene una forma única de dar vida a nuestro juego y marcar el ritmo. Estoy absolutamente seguro de que el entrenador encontrará las respuestas adecuadas».

El viernes por la noche, el delantero de la selección inglesa sufrió una rotura del ligamento de la sindesmosis en el empate 1-1 contra el 1. FC Köln , por lo que se prevé que esté varios meses de baja para el Bayern.

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También Michael Olise se lesionó contra el Effzeh , aunque podría volver a jugar el próximo fin de semana ante el HSV. Además, el equipo muniqués no puede contar actualmente con Manuel Neuer, Alphonso Davies, Ismael Saibari, Serge Gnabry ni Luis Diaz.

Getty Images

FC Bayern Múnich, rumores: Michael Olise y Harry Kane cancelan sus visitas a peñas

Harry Kane y Michael Olise habrían cancelado, debido a sus lesiones, las visitas a peñas que tenían previstas para el domingo, según informa Bild.

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Estaba previsto que los dos grandes jugadores del Bayern Múnich visitaran al «FC Bayern Fanclub Rot-Weisse-Traun», de Traunstein, en el caso de Kane, y a los «Schiltberger Bajuwaren», cerca de Augsburgo, en el de Olise. Sin embargo, sus lesiones han frustrado esos planes.

Kane sufrió el viernes una rotura del ligamento de la sindesmosis contra el 1. FC Köln, por lo que estará varios meses de baja para el Bayern. Olise también se lesionó ante el FC, aunque sufrió «solo» una contusión leve y podría volver a jugar el próximo fin de semana contra el HSV.

Getty Images

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FC Bayern Múnich, noticias: Pep Guardiola se deshace en elogios hacia Vincent Kompany

Pep Guardiola elogió efusivamente al entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany.

«Fue mi capitán en el Manchester City. Me ayudó mucho cuando asumí el cargo de entrenador del City y ya entonces se veía que llegaría a ser un gran técnico. Me alegra muchísimo que ahora esté aquí, en la Bundesliga», declaró el entrenador español en una entrevista con Bundesliga Magazin.

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Desde que dejó su puesto como entrenador del Manchester City el verano pasado, puede seguir mucho más de cerca la Bundesliga, competición en la que dirigió al Bayern entre 2013 y 2016. «Ahora, por supuesto, vuelvo a tener más tiempo para seguir la Bundesliga y, en particular, al Bayern Múnich de Vincent Kompany», afirmó Guardiola.

El español guarda recuerdos casi exclusivamente buenos de sus tres años en la Säbener Straße: «Nuestra etapa en Múnich fue la más bonita para nosotros como familia. Nuestros hijos tenían cinco, nueve y doce años. Entonces estábamos todos juntos. Hoy se mantienen en contacto con mamá y papá a través del móvil o las redes sociales».

Getty Images

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