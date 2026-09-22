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FC Bayern, rumor: Ali Barat entra en el pulso por el prodigio JJ Gabriel

Según informaciones del Manchester Evening News, Ali Barat también está metido en el pulso por el prodigio JJ Gabriel. El agente estrella de la agencia "Epic Sports" habría ayudado a iniciar las conversaciones entre la parte del jugador y los clubes supuestamente interesados, el FC Bayern de Múnich y el Real Madrid.

Según el informe, la aparición de Barat habría causado sorpresa en el Manchester United, actual club del jugador de 15 años. Oficialmente, los agentes no pueden fijar comisiones ni aceptar pagos en jugadores sub-16. Sin embargo, con este movimiento, el iraní, distinguido ya dos veces como mejor agente del mundo, se ha posicionado para fichar al adolescente en el futuro.

Barat pertenece actualmente sin duda a los agentes más importantes del negocio, aunque su forma de actuar también le genera roces una y otra vez. Alcanzó notoriedad, entre otras cosas, por gestionar la cesión de Nicolas Jackson con el FC Bayern de Múnich, tras lo cual se celebró a sí mismo en un extraño comunicado con el titular "Ali Barat ha redefinido el juego" y reveló detalles del negocio entre el campeón récord alemán y el FC Chelsea. Sin embargo, este verano perdió algo de "brillo" por el culebrón con Noah Atubolu, a quien supuestamente habría hecho falsas promesas. Finalmente, sus caminos se separaron y el portero negoció por su cuenta su futuro, que ahora se llama Eintracht Frankfurt.

Según coinciden varios medios, Gabriel quiere marcharse de Mánchester a toda costa e incluso habría pedido que se cancelara su inscripción en el club. El proceso habría causado un "shock" en el United y sería "casi sin precedentes", según un informe del Telegraph. Según el Daily Mail , su familia considera que los Red Devils se han quedado drásticamente atrás respecto a equipos como Arsenal, Manchester City, Bayern de Múnich, Barcelona y Real Madrid.

Mientras tanto, desde España se escucha que Barça y Real serían los que van por delante en la carrera por el joven atacante. Según se informa, últimamente incluso visitó a los catalanes. Como informó recientemente Sky Sports, ya se han producido conversaciones avanzadas con ambos gigantes españoles.

Mientras, ya habría contacto con el FC Bayern desde febrero. Cuestionado recientemente por Gabriel, el director deportivo Christoph Freund se mostró, sin embargo, reservado. "No hablo de jugadores que tienen contrato con otros clubes. Conocemos al jugador porque es muy, muy talentoso, un talento excepcional. Pero no puedo decir más al respecto", afirmó, y negó un intercambio actual con la parte del jugador.

Además de la enorme competencia en la puja por Gabriel, las normas internacionales de traspaso también representan un obstáculo para una posible incorporación. Como inglés, en principio el atacante de enorme talento solo podría fichar por un club europeo y jugar allí como profesional a partir de su 18º cumpleaños, lo que también sería un problema para el Real o el Barça. Sin embargo, hay una salida. Como su padre es de Irlanda y su madre tiene raíces chipriotas, el joven podría conseguir un pasaporte de la UE.

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FC Bayern, noticias: Por eso Lennart Karl ya no está en la primera convocatoria de Jürgen Klopp

En lugar de Lennart Karl (FC Bayern de Múnich), Karim Adeyemi (FC Barcelona) estará en la convocatoria de Jürgen Klopp para los dos primeros partidos de la selección alemana en la Nations League contra Países Bajos el jueves y, tres días después en Augsburgo, contra Grecia.

Detrás de este cambio hay, según informaciones de Sky, una medida de precaución con Karl. El jugador de 18 años habría sufrido ligeras molestias musculares la semana pasada y por eso tampoco jugó en el 7-0 contra Union Berlin del viernes. Hasta su llegada al equipo de la DFB, cuando están previstos el duelo con Serbia y la vuelta contra Grecia, el atacante completará por ello un programa individual.

Karl había regresado al entrenamiento del primer equipo del FC Bayern hace solo unas semanas, después de perderse el Mundial a última hora por una rotura de un fascículo muscular.

En lo que va de temporada, Karl ha jugado hasta ahora cinco veces. En ese tiempo logró un gol y una asistencia.

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