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Bayern de Múnich, noticias: Sacha Boey se queda hasta el invierno

Sacha Boey no dejará el Bayern de Múnich antes, como mínimo, del próximo mercado de fichajes de invierno. Así lo confirmó Max Eberl tras la victoria del campeón récord alemán en la Champions League contra el Bodö/Glimt.

"¡Ahora se quedará aquí! Entonces será así. Y luego veremos qué pasa en invierno", explicó el director deportivo del FCB después del contundente triunfo por 5-0 ante el club noruego.

En realidad, el club muniqués ya quería desprenderse de Boey este mismo verano, ya que apenas cuenta en los planes del entrenador Vincent Kompany. El lateral derecho francés solo apareció en la hoja del partido en el duelo de Champions ante el Bodö/Glimt; en todos los demás encuentros ni siquiera logró entrar en la convocatoria.

Hasta el final, el Bayern habría esperado que un club de Arabia Saudí, donde el mercado de fichajes permanece abierto un poco más que en Europa, pudiera lanzarse a por él, pero evidentemente no se llegó a ningún acuerdo. El propio jugador, en cambio, sí habría estado dispuesto a dar el paso al desierto.

El contrato de Boey con el campeón récord sigue vigente hasta 2028. Eberl ya había calificado públicamente en julio al jugador de 25 años como candidato a salir, al igual que Joao Palhinha y Bryan Zaragoza, que entretanto ya han dejado el club.

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Bayern de Múnich, rumor: ¿Encontrará el ex talento Sanches un nuevo club?

Renato Sanches podría fichar por el club español Getafe CF tras el final de su contrato con el Paris Saint-Germain. Así lo informa fussballtransfers. Según esa información, actualmente hay conversaciones entre el portugués y el Getafe.

El contrato del centrocampista con el PSG había sido rescindido oficialmente hace apenas unos días, por lo que, con solo 29 años, Sanches ha tocado de momento fondo. En su día fue considerado un talento prometedor, razón por la cual el Bayern de Múnich se aseguró sus servicios en 2016. Sin embargo, en total Sanches nunca pudo cumplir con las altas expectativas depositadas en él.

Últimamente, el PSG cedió a Sanches en tres ocasiones consecutivas: a la Roma, al Benfica y al Panathinaikos, aunque no logró convencer de forma sostenida en ninguno de sus destinos ni recomendarse para un fichaje definitivo.

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