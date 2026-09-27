FC Bayern Múnich, noticias y rumores: «¡Más maduro que Yamal!» Rummenigge, sobre el plan del Bayern con Michael Olise

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Bayern de Múnich, noticias: Rummenigge, sobre el contrato de Olise y la comparación con Yamal

Aunque el Bayern de Múnich intenta afrontar con la mayor serenidad posible todos los rumores sobre una posible salida de la superestrella Michael Olise, hay una cosa clara: "En algún momento habrá que hablar con él y presentarle una oferta correspondiente". Así lo explicó el miembro del consejo de supervisión Karl-Heinz Rummenigge en una entrevista con el Abendzeitung de Múnich.

Olise tiene contrato con el campeón récord del fútbol alemán hasta el verano de 2029, pero los dirigentes del Bayern quieren llevar a cabo una renovación anticipada hasta 2031. Según las informaciones, en ese contexto el salario del internacional francés debería elevarse hasta el entorno de los 25 millones de euros, con lo que se pondría a la altura de los mejor pagados, como Harry Kane o Jamal Musiala. Para Rummenigge, Olise es, junto a Lamine Yamal, del FC Barcelona, el mejor extremo derecho del mundo, aunque considera que la estrella del Bayern es "en este momento incluso más madura".

Con una renovación de contrato y una mejora salarial, el Bayern reforzaría aún más su ya buena posición de partida ante posibles ofertas de interesados como el Real Madrid o el Liverpool FC. Según los rumores, los dirigentes muniqueses tienen en mente negociar con Olise una potente cláusula de rescisión. Se trataría de 250 millones de euros.

Rummenigge no dio ningún calendario para las negociaciones con el jugador de 24 años. El director deportivo Max Eberl y el presidente de la junta directiva, Jan-Christian Dreesen, en cambio, apuntan al verano de 2027 para saber "si por su parte hay una tendencia a renovar o no", como dijo Eberl.

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Bayern de Múnich, rumor: ¿una sucursal del FCB en Birmingham?

El verano pasado, algún que otro club dirigió su mirada hacia Múnich y hacia la situación de Min-jae Kim. El central era considerado un candidato a salir del Bayern, pero finalmente se quedó a orillas del Isar y ya ha subrayado con fuerza su valor para el equipo del entrenador Vincent Kompany con grandes actuaciones en la todavía joven temporada.

Según el pódcast de Bild Bayern-Insider, uno de los interesados del verano, el campeón de la Europa League Aston Villa, seguiría teniendo a Kim en el punto de mira y estaría interesado en un traspaso en el verano de 2027. El contrato de Kim en Múnich sigue vigente hasta 2028. Sin embargo, quien supuestamente era un candidato inestable y a la venta se ha convertido mientras tanto, al parecer, en un aspirante a renovar. En otoño, los jefes del Bayern quieren iniciar conversaciones con el surcoreano de 29 años, según Sport Bild.

Si Kim realmente se marcha a Birmingham, allí se reencontraría con dos excompañeros de equipo. Desde este verano, tanto Leon Goretzka como Nicolas Jackson tienen contrato con el Villa.

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Bayern de Múnich, rumor: un ex del Mainz estuvo a punto de fichar por el FCB

Jeremiah St. Juste estuvo a un paso de recalar en el Bayern en 2022. "Estuve así de cerca, y entonces se me salió el hombro de su sitio", dijo el defensa del Feyenoord de Róterdam a Voetbal International. "Ese año me operaron de ambos hombros porque era necesario. Después no volví a tener problemas, pero el traspaso aun así no se concretó".

Además del Bayern, también el Borussia Dortmund habría estado interesado en el neerlandés, pero ambos equipos dudaron, de modo que St. Juste acabó pasando del 1. FSV Mainz al Sporting de Lisboa. Este verano, el central se marchó al Feyenoord. El exentrenador del Bayern Julian Nagelsmann habría sido un gran valedor de St. Juste.

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Bayern de Múnich, rumor: Tomas Araujo sigue siendo un tema en el FCB

El pasado verano, Tomas Araujo, del Benfica de Lisboa, habría estado en el punto de mira del Bayern. Sin embargo, según informa el pódcast de Bild Bayern Insider, los muniqueses solo habrían ido a por el central de 24 años si Min-jae Kim o Hiroki Ito hubieran abandonado el club. Ambos defensas se han quedado en el Bayern, y Araujo sigue jugando para el Benfica, donde el internacional portugués (seis partidos) tiene contrato hasta el verano de 2031.

Pero Araujo seguiría estando en las libretas del Bayern y posiblemente pueda volver a ser un tema más adelante, según Bayern Insider.

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