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Bayern, rumores: sospechas de topo en torno a Nils Schmadtke

En el marco de los rumores sobre una posible separación del jefe de ojeadores Nils Schmadtke, Sport1 ha dado más supuestos detalles de fondo.

Según esta información, responsables del campeón récord alemán lo considerarían responsable de que los planes de plantilla del club salgan una y otra vez a la luz pública. La sospecha de que haya un topo podría costarle ahora el puesto a Schmadtke.

Al margen del amistoso contra el Heidenheim (4-2), Max Eberl todavía había desmentido esas informaciones sobre una separación. «No puedo confirmarlo. Nils tiene un año más de contrato, igual que yo», dijo el director deportivo. Antes, TZ había informado de que el Bayern quería separarse de Schmadtke y sustituirlo por Christopher Vivell.

Schmadtke había llegado a Múnich en 2024 a instancias de Eberl, y ambos se conocen bien de su etapa juntos en el Borussia Mönchengladbach. En ese reportaje, en cambio, solo se decía que su estilo de liderazgo no gustaba internamente. Varios ojeadores también habrían dejado ya el club por ese motivo. Supuestamente, una separación de Schmadtke sería incluso una condición para una renovación del contrato de Eberl más allá de 2027.

«Con las personas siempre se puede hablar de la calidad del trabajo», subrayó Eberl, que desarrolló: «Pero lo que está pasando aquí ahora mismo, toda esta ola que se está generando, sinceramente me parece demasiado. Deberíamos seguir teniendo en cuenta que estamos hablando de personas. Siga o no siga en el Bayern: no deberíamos difamar a la gente. Todo lo que se está escribiendo sobre Nils Schmadtke me parece ahora mismo un touch too much».

Vivell sigue actualmente bajo contrato con el Manchester United como jefe de ojeadores, en un vínculo que se extiende hasta 2027. Antes ejerció como director técnico del Chelsea. En la Bundesliga también trabajó ya en el RB Leipzig y el Hoffenheim.

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Bayern, noticias: Max Eberl pide el Balón de Oro para Harry Kane

Tras la entrega de la Bota de Oro el miércoles, en la que Harry Kane fue homenajeado con el codiciado trofeo como máximo goleador de Europa, el director deportivo Max Eberl dedicó un gran elogio al delantero de referencia del Bayern de Múnich y también reclamó para él el Balón de Oro.

«Naturalmente se fichó a Harry Kane como goleador y, por supuesto, principalmente por los goles que ya había marcado en el Tottenham. Aquí también se deseaban, y eso es lo que ha hecho», dijo Eberl al margen de la ceremonia en el museo del Allianz Arena. Desde su llegada, Kane «simplemente ha rendido de forma sobresaliente. A menudo se destaca lo importante que es. No solo dentro del área, sino que también es un jugador que aparece en muchas otras zonas del campo. Da un paso al frente. Para mí es un role model de cómo debería ser un futbolista».

Kane tiene «hambre de éxito, aunque ya tiene cierta edad» y se sacrifica por el equipo. «Y también fuera del campo», añadió Eberl, que recordó un momento tras la derrota por 1-4 ante el Barcelona en octubre de 2024. Entonces, el entrenador Vincent Kompany pidió a los jugadores que dijeran algo sobre la goleada encajada. «Y entonces se levanta un Harry Kane y dice lo que piensa. No señaló a nadie, sino que simplemente resumió con claridad lo que necesitábamos en aquel momento para la temporada. Eso me impresionó profundamente. Lo vive cada día. Y en consecuencia, para mí realmente no hay ninguna duda de que tiene que ganar el Balón de Oro, porque simplemente representa al futbolista perfecto».

La pasada temporada, Kane había marcado 61 goles en 51 partidos oficiales entre todas las competiciones. En total, el inglés suma 146 tantos en 147 encuentros con la camiseta del Bayern. Sus opciones de ganar el Balón de Oro no son malas, aunque Kane no ganó ni la Champions League con el Bayern ni el Mundial con Inglaterra.

Los mayores competidores son vistos como Rodri, fichado por el Barcelona, que ya fue distinguido como mejor jugador en el Mundial, y su compatriota español Lamine Yamal. También se otorgan opciones al trío formado por Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia y el vigente ganador Ousmane Dembele, del campeón de la Champions League PSG.

Kane había llegado a Múnich en 2023 procedente del Tottenham Hotspur por unos 100 millones de euros. Su contrato expira el próximo verano. Según Kane, las conversaciones sobre una renovación deberían comenzar «esta o la próxima semana». Ambas partes están «tranquilas». Está claro: el Bayern quiere retener al inglés a toda costa. «Fue el mejor fichaje que hemos hecho jamás», había dicho recientemente el presidente de honor Uli Hoeneß. Kane está «en el Bayern a la altura de leyendas ofensivas como Gerd Müller o Karl-Heinz Rummenigge», elogió el presidente Herbert Hainer.

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Bayern, rumor: Ismael Saibari será despedido oficialmente por el PSV Eindhoven

El día después de la Franz Beckenbauer Supercup contra el BVB, el nuevo fichaje Ismael Saibari hará aparentemente una visita muy especial a su antiguo club, el PSV Eindhoven.

Según informa Eindhovens Dagblad en Países Bajos, Saibari será despedido oficialmente en el partido de liga del PSV contra el Groningen, incluida una vuelta de honor antes del comienzo del encuentro.

Saibari llegó al PSV en 2020 desde la cantera del Genk. Tras dos años en el segundo equipo, dio el salto al primer equipo y disputó un total de 142 partidos oficiales con el Eindhoven. En ellos firmó 42 goles y 29 asistencias, antes de convencer en el Mundial con tres goles para la selección marroquí.

El Bayern de Múnich puso sobre la mesa, según se informa, 50 millones de euros más cinco millones de euros en posibles bonus por Saibari. Contra el Borussia Dortmund podría celebrar su debut oficial.

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