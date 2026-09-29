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FC Bayern, noticias: Uli Hoeneß confirma una reunión secreta con Pep Guardiola

A comienzos de la semana pasada, los jefes del Bayern de Múnich, Uli Hoeneß y Karl-Heinz Rummenigge, quedaron con Pep Guardiola para una cena secreta. Sin embargo, no se trató de un posible regreso al FCB del entrenador, actualmente sin club.

"Es cierto que nos reunimos", confirmó ahora Hoeneß al diario Bild. El patrón del Bayern subrayó: "Pep, Karl-Heinz y yo estamos unidos por una gran amistad. Pasamos una velada maravillosa".

A la reunión en un restaurante de lujo de Múnich, a la que también asistieron las esposas de Hoeneß (Susi) y Rummenigge (Martina), también había sido invitado en un principio, a petición de Guardiola, el actual técnico del FCB, Vincent Kompany. Sin embargo, el belga tuvo que cancelar debido a una reunión de entrenadores en Stuttgart. "Estaremos encantados de repetir la cena con Vincent y Pep en la próxima oportunidad", dijo Hoeneß.

Guardiola fue entrenador del Bayern de 2013 a 2016, después de asumir el relevo de Jupp Heynckes tras la conquista del triplete. Tras tres campeonatos de liga y dos títulos de la DFB-Pokal, el español firmó por el Manchester City. En verano, el técnico de 55 años dejó a los Skyblues para tomarse un descanso por tiempo indefinido.

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FC Bayern, noticias: Thomas Tuchel no le da descanso a Harry Kane

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, explicó en una conversación con Standard que Harry Kane, del Bayern de Múnich, estará "sin falta" en el once inicial de los Three Lions "en los cuatro partidos" de la Nations League.

"Sinceramente, preferiría no rotar. No estoy seguro de que eso sea posible. Mi escenario ideal sería volver a competir una y otra vez, con al menos seis o siete jugadores del once inicial en los que confiamos", dijo Tuchel.

En consecuencia, Kane no regresará especialmente descansado a Múnich tras el larguísimo parón internacional. Inglaterra disputará el último de los cuatro partidos el próximo martes por la noche contra la República Checa. Para el Bayern, la Bundesliga continuará el sábado siguiente en el campo del FC Augsburg.

Inglaterra cayó por 2-3 ante la vigente campeona del mundo, España, en la primera jornada, también porque Kane falló un penalti. El martes se disputa el partido de ida contra la República Checa. Tuchel pidió: "Tenemos que ser proactivos y darlo todo. No hay margen para un juego conservador o ahorrador. Así es como quiere jugar el equipo, así es como queremos jugar nosotros, así que vamos a por ello. Será un escenario diferente, un entorno diferente y un desafío diferente".

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FC Bayern, noticias: Konrad Laimer se incorpora al equipo de la ÖFB

Konrad Laimer ha superado su lesión muscular y se ha incorporado al entrenamiento del equipo de Austria. De este modo, tras su regreso de la selección, vuelve a ser una opción para el Bayern de Múnich.

El polivalente defensor había sufrido poco antes del parón internacional una rotura de fibras musculares en la zona de los aductores y, al comienzo del parón, se entrenó primero de forma individual en la Säbener Straße.

El equipo de la ÖFB se enfrentará el jueves a Irlanda en Dublín antes de medirse el domingo a Kosovo en Prishtina.

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