Según un informe de kicker, primero debe aclararse una cuestión decisiva antes de que el consejo de supervisión del campeón récord alemán pueda dar luz verde a Eberl y Freund. Según esa información, las diferencias entre ambos todavía no se han limado, sobre las que la revista especializada ya había informado en abril. En aquel momento se habló, entre otras cosas, de un "matrimonio forzado".

La Sport Bild informó recientemente de que Eberl estaría a punto de ampliar su contrato. Sobre la mesa hay un nuevo documento laboral hasta 2029.

En cambio, en el caso de Freund, cuyo contrato actual también expira en 2027, todavía quedaría pendiente una decisión. Esta no corresponde al poderoso órgano en torno al presidente de honor Uli Hoeneß, sino a la directiva. No obstante, en líneas generales reina una gran satisfacción con el trabajo del austriaco.

El proceso deberá recibir la aprobación oficial en la reunión del consejo de supervisión del 25 de agosto. Sin embargo, las supuestas desavenencias entre Freund y Eberl dividirían en distintos bandos a la cúpula directiva muniquesa. Según kicker, el Bayern es consciente de que "la intranquilidad en esta constelación no está en absoluto descartada".

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Por eso, previsiblemente, Freund tendrá que seguir esperando un poco más, especula kicker. El propio dirigente, de 49 años, ya había desmentido apenas unos días después el delicado informe sobre su supuesta relación tensa con Eberl. "A mí también me sorprendió", dijo en una rueda de prensa, y subrayó: "Da gusto trabajar juntos. Lo importante es cómo funciona internamente y ahí funciona muy, muy bien".

En torno al futuro de Eberl, que en marzo de 2025 había sucedido a Hasan Salihamidzic, se produjo un cambio en los últimos meses. Al margen de la final de la DFB-Pokal en mayo, Hoeneß todavía había cifrado en "60:40" las opciones de continuidad en una entrevista con Spiegel. Durante la concentración en Rottach-Egern, luego las situó "en el 100" por ciento. El presidente del club, Herbert Hainer, también se había pronunciado recientemente de forma positiva sobre el asunto.

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Según informó Sport Bild , la confianza recuperada se debe sobre todo a la actitud de Eberl en las últimas semanas. El dirigente, de 52 años, habría buscado con más intensidad la cercanía de Hoeneß y del miembro del consejo de supervisión Karl-Heinz Rummenigge. Ambas figuras del club habían echado en falta anteriormente un intercambio regular.

Además, se valoró positivamente que Eberl hubiera hecho un buen trabajo previo antes de los fichajes de Ismael Saibari (55 millones de euros procedente del PSV Eindhoven) y Nathaniel Brown (50 millones de euros más bonus desde el Eintracht Frankfurt). En ningún momento se consideró que las operaciones estuvieran en peligro.

Entretanto, además de la planificación de la plantilla, Freund está asumiendo un papel cada vez más importante especialmente en el trabajo con la cantera. La integración de los talentos del Campus en el primer equipo se había hecho notar sobre todo en la temporada recién finalizada, en la que numerosos jóvenes celebraron su debut bajo las órdenes del entrenador Vincent Kompany.



