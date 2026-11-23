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El FC Bayern de Múnich vuelve a criticar a la federación canadiense por su trato a Alphonso Davies. Michael Olise probablemente se perderá el próximo partido. Noticias y rumores del FCB.

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FC Bayern de Múnich, noticias: Jan-Christian Dreesen vuelve a cargar contra Canadá por Alphonso Davies

El FC Bayern de Múnich, a través de Jan-Christian Dreesen, ha ido un paso más allá en su disputa con la federación canadiense y su seleccionador, Jesse Marsch.

«No volvimos a responder a Marsch por las tonterías que dijo», declaró el presidente de la junta directiva del club más laureado de Alemania durante una visita a un club de aficionados el domingo. «Cuando un jugador va con su selección y nuestros médicos consideran que hay que tener cuidado, se comunican con el médico de la selección. Si hay respeto mutuo, la selección también tiene consideración y da descanso al jugador. Por desgracia, no ocurre así con todas las federaciones».

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Dreesen se refería a las recientes declaraciones de Marsch, quien, en una entrevista con el portal OneSoccer, había acusado al FC Bayern de mostrar una actitud despectiva hacia la selección canadiense : «No tengo la impresión de que al FC Bayern le importe un comino la selección canadiense», dijo el exentrenador del RB Salzburgo.

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El debate gira en torno al trato recibido por Alphonso Davies, lateral izquierdo del FCB. En marzo del año pasado sufrió una rotura del ligamento cruzado durante un partido de la Nations League sin trascendencia con Canadá y estuvo varios meses de baja.

En aquel momento, los norteamericanos habían descartado inicialmente que la lesión fuera grave. La gravedad de la lesión no se diagnosticó hasta que Davies regresó a la capital bávara, tras lo cual Dreesen llegó a amenazar con emprender acciones legales . Sin embargo, después de una conversación para aclarar lo sucedido unos meses más tarde, el Bayern renunció a presentar una demanda.

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A principios de noviembre, Davies volvió a lesionarse con su selección, aunque esta vez, al parecer, de menor gravedad. Aun así, una rotura de fibras en el muslo lo mantendrá apartado del Bayern hasta finales de año. «Cuando un jugador vuelve y está lesionado varias semanas, el problema es tuyo como club. Uno desearía que hubiera más consideración, porque los clubes asumen el riesgo económico y deportivo», se quejó Dreesen.

El pasado viernes, tras el empate 1-1 contra el 1. FC Colonia, el director deportivo Max Eberl ya se había pronunciado sobre las declaraciones de Marsch. Al ser preguntado por la relación con la federación canadiense, Eberl respondió de forma elocuente: «A veces es mejor guardar silencio».

Getty Images

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FC Bayern de Múnich, rumor: Michael Olise probablemente se perderá el partido de la Champions League

Aún no se sabe con exactitud cuándo volverá Michael Olise, pero todo apunta a que la estrella ofensiva del FC Bayern de Múnich se perderá el próximo partido de la Champions League contra el OSC Lille.

Según informa Bild, el internacional francés seguía usando muletas el sábado, un día después de ser sustituido por lesión en el partido contra el 1. FC Colonia (1-1).

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Las muletas deben ayudar a descargar la zona afectada por la contusión de Olise, situada en los huesos metatarsianos y las articulaciones metatarsofalángicas. Además, al parecer lleva un calzado especial, una férula denominada VACOped, que debe proteger la zona lesionada de los factores externos lo mejor posible. Un regreso rápido para el partido contra el Lille se considera «más bien improbable».

Getty Images

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