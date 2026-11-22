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El Bayern de Múnich se muestra escéptico ante la posibilidad de fichar en el próximo mercado de invierno. Mientras tanto, las lesiones impiden a Michael Olise y Harry Kane visitar a sus peñas. Noticias y rumores del club.

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Bayern de Múnich, noticias: Herbert Hainer y Jan-Christian Dreesen, escépticos ante los fichajes invernales

Herbert Hainer y Jan-Christian Dreesen se mostraron más bien cautos este sábado, al margen de la asamblea general anual del Bayern, respecto a posibles fichajes invernales del club muniqués.

«Lo cierto es que es una situación que no esperábamos. Por otro lado, la situación es esta: Luis Diaz vuelve, Phonzie (Alphonso Davies) estará recuperado dentro de dos semanas y Serge (Gnabry) también está volviendo poco a poco a los entrenamientos, así que no creo que tengamos que reaccionar en el parón invernal», resumió el presidente Hainer sobre la situación actual del club más laureado de Alemania.

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En su opinión, de todos modos hay que ser prudentes con los fichajes invernales. «Si fuera necesario, el Bayern siempre está en condiciones de reaccionar. No es lo que queremos y, si echo la vista atrás, no quedamos tan satisfechos con los fichajes de invierno o de los últimos días del mercado», señaló Hainer.

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El director general Dreesen se expresó en términos similares y reveló que hasta ahora los fichajes invernales «no estaban en los planes», pues primero hay que «esperar a los que regresan». «Jamal Musiala ha vuelto y otros están a punto de hacerlo: Luis Diaz, Alphonso Davies. Entonces veremos cómo afrontamos el invierno. Hasta ahora no tenemos previsto realizar grandes movimientos».

Con todo, el fútbol es un negocio en el que las cosas cambian rápidamente. «Lo vimos ayer. ¿Quién habría pensado que perderíamos a Harry Kane durante varios meses por esa acción completamente innecesaria del rival? Por eso es difícil dar partes de situación. Normalmente acaban pasándote factura», afirmó Dreesen.

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Un delantero como Harry Kane, en cualquier caso, no se puede sustituir fácilmente, explicó el director general del Bayern. «Tiene una forma única de dar vida a nuestro juego y marcar el ritmo. Estoy completamente seguro de que el entrenador encontrará las respuestas adecuadas».

El viernes por la noche, el delantero internacional inglés sufrió una rotura del ligamento de la sindesmosis en el empate 1-1 ante el 1. FC Köln , por lo que previsiblemente estará de baja varios meses.

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También se lesionó Michael Olise ante el Köln , aunque podría volver al campo el próximo fin de semana contra el HSV. Además, el Bayern no puede contar actualmente con Manuel Neuer, Alphonso Davies, Ismael Saibari, Serge Gnabry y Luis Diaz.

Getty Images

Bayern de Múnich, rumor: Michael Olise y Harry Kane cancelan sus visitas a las peñas

Al parecer, Harry Kane y Michael Olise han cancelado por sus lesiones las visitas a peñas que tenían previstas para el domingo. Así lo informa Bild.

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Las dos estrellas del Bayern de Múnich tenían previsto visitar la peña «FC Bayern Fanclub Rot-Weisse-Traun», de Traunstein (Kane), y a los «Schiltberger Bajuwaren», cerca de Augsburgo, respectivamente, pero sus lesiones han frustrado esos planes.

Kane sufrió el viernes ante el 1. FC Köln una rotura del ligamento de la sindesmosis, por lo que estará de baja varios meses. Olise también se lesionó contra el Köln, aunque sufrió «solo» una contusión leve y podría volver al campo el próximo fin de semana ante el HSV.

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Bayern de Múnich, noticias: Pep Guardiola se deshace en elogios hacia Vincent Kompany

Pep Guardiola elogió efusivamente al entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany.

«Fue mi capitán en el Manchester City. Me ayudó mucho cuando asumí el cargo de entrenador del City y ya entonces se veía que llegaría a ser un gran entrenador. Me alegra muchísimo que ahora esté aquí, en la Bundesliga», declaró el técnico español en una entrevista con Bundesliga Magazin.

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Desde que dejó su cargo de entrenador del Manchester City el verano pasado, puede seguir mucho más de cerca la Bundesliga, donde dirigió al Bayern entre 2013 y 2016. «Ahora, por supuesto, vuelvo a tener más tiempo para seguir la Bundesliga y, en particular, al Bayern de Múnich de Vincent Kompany», afirmó Guardiola.

El español guarda recuerdos casi exclusivamente buenos de sus tres años en la Säbener Straße: «Nuestra etapa en Múnich fue la más bonita para nosotros como familia. Nuestros hijos tenían cinco, nueve y doce años. Entonces estábamos todos juntos. Hoy mantienen el contacto con mamá y papá a través de sus móviles o de las redes sociales».

Getty Images

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